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Haberler Yaşam Malatya sahur vakti ve iftar saati! 2023 Malatya İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 21.03.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 14:46

Malatya sahur vakti ve iftar saati! 2023 Malatya İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan imsakiye ile en uzun ve en kısa oruçlu olacak iller belli olurken, Malatya sahur vakti ve iftar saati kaçta sorusu da yanıt buldu. Doğu Anadolu ilimizde yer alan Malatya'da imsak (sahur) vakitleri ve iftar saatleri de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden Ramazan ayı 2023 imsakiye bilgileri paylaştı. Peki Malatya sahur vakti ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2023 Malatya İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?

Malatya sahur vakti ve iftar saati! 2023 Malatya İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olan müminler Malatya sahur, iftar, imsak vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 30 günlük imsakiye yayınlandı. Böylece ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorular da cevabını buldu. Peki Malatya sahur vakti ve iftar saati kaçta? 2023 Malatya İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?

Malatya sahur vakti ve iftar saati! 2023 Malatya İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?

MALATYA SAHUR VE İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 30 günlük Ramazan İmsakiyesi ile Malatya sahur ve iftar vakitleri belli oldu.

MALATYA İFTAR VE SAHUR SAATİ 23 MART PERŞEMBE

Sahur Vakti: 04:58

İftar Vakti: 18:47

MALATYA İFTAR VE SAHUR SAATİ 24 MART CUMA

Sahur Vakti: 04:56

İftar Vakti: 18:48

MALATYA İFTAR VE SAHUR SAATİ 25 MART CUMARTESİ

Sahur Vakti: 04:54

İftar Vakti: 18:49

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Malatya sahur vakti ve iftar saati! 2023 Malatya İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?

RAMAZAN NE ZAMAN?

23 Mart Perşembe günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayının son günü ise 20 Nisan Pazar günüdür. Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi olan 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak adlandırılırken 21 - 23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı olarak kutlanacaktır.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder. Orucun manevi mükafatlarının (sevap) Ramazan ayında katlanarak arttığına inanılır. Bu inanca göre Müslümanlar, sadece yiyecek ve içecekten değil, aynı zamanda tütün ürünlerinden, cinsel ilişkilerden ve günahkar davranışlardan da kaçınırlar; bunun yerine kendilerini daha çok namaza ve Kur'an okumaya adarlar.

ORUÇ İBADETİNİN FAYDALARI

Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur'an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur'an'dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekât› olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların def'i için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar, insanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığımız bu ayda vücutlar yenilenir, parlar… Allah Resulü'nün "oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız" sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu'cemu'l-Evsat, VIII, 174)

Malatya sahur vakti ve iftar saati! 2023 Malatya İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?
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