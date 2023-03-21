Malatya sahur vakti ve iftar saati! 2023 Malatya İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan imsakiye ile en uzun ve en kısa oruçlu olacak iller belli olurken, Malatya sahur vakti ve iftar saati kaçta sorusu da yanıt buldu. Doğu Anadolu ilimizde yer alan Malatya'da imsak (sahur) vakitleri ve iftar saatleri de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden Ramazan ayı 2023 imsakiye bilgileri paylaştı. Peki Malatya sahur vakti ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2023 Malatya İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?