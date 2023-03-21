Malatya sahur vakti ve iftar saati! 2023 Malatya İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?

RAMAZAN NE ZAMAN?

23 Mart Perşembe günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayının son günü ise 20 Nisan Pazar günüdür. Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi olan 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak adlandırılırken 21 - 23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı olarak kutlanacaktır.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder. Orucun manevi mükafatlarının (sevap) Ramazan ayında katlanarak arttığına inanılır. Bu inanca göre Müslümanlar, sadece yiyecek ve içecekten değil, aynı zamanda tütün ürünlerinden, cinsel ilişkilerden ve günahkar davranışlardan da kaçınırlar; bunun yerine kendilerini daha çok namaza ve Kur'an okumaya adarlar.

ORUÇ İBADETİNİN FAYDALARI

Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur'an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur'an'dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekât› olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların def'i için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar, insanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığımız bu ayda vücutlar yenilenir, parlar… Allah Resulü'nün "oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız" sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu'cemu'l-Evsat, VIII, 174)