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Haberler Yaşam MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM! AFAD duyurdu: Az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:04 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:04

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM! AFAD duyurdu: Az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem meydana geldi. Derinliği 10.49 kilometre olarak ölçülen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken AFAD ve Kandili Rasathanesi son depremler listesi ile depremin derinlik, büyüklük ve merkez üssü bilgilerini paylaştı. Peki; az önce Malatya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

MALATYA’DA KORKUTAN DEPREM! AFAD duyurdu: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Malatya deprem ile sallandı. Yeşilyurt merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile kamuoyu bilgisine sunuldu. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

MALATYA’DA KORKUTAN DEPREM! AFAD duyurdu: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin merkez üssü olduğu bir deprem bildirdi.

Saat 21.58'de kaydedilen 3.5 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 10.49 kilometre olarak ölçüldü.

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MALATYA’DA KORKUTAN DEPREM! AFAD duyurdu: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MALATYA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2025-05-11
Saat:21:58:26 TSİ
Enlem:38.26889 N
Boylam:38.19611 E
Derinlik:10.49 km

MALATYA’DA KORKUTAN DEPREM! AFAD duyurdu: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem son dakika haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle duyuruluyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA’DA KORKUTAN DEPREM! AFAD duyurdu: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?