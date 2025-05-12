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MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM! AFAD duyurdu: Az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:04
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
06:04
MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM! AFAD duyurdu: Az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem meydana geldi. Derinliği 10.49 kilometre olarak ölçülen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken AFAD ve Kandili Rasathanesi son depremler listesi ile depremin derinlik, büyüklük ve merkez üssü bilgilerini paylaştı. Peki; az önce Malatya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?