Giriş Tarihi: 09.08.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
14:45
Malefiz filmi konusu ve oyuncuları sorgulanıyor: Bu akşam TV'de! Malefiz filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Malefiz filmi bu akşam ATV ekranlarında yayında. Başrolünde Angelina Jolie'nin yer aldığı filmin senaryosunu Linda Woolverton kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Robert Stromberg oturuyor. 2014 yılında vizyona giren film büyüleyici hikayesiyle ekran başındakilere keyifli dakikalar yaşatacak. Büyülü bir dünyayı anlatan filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, "Malefiz filmi konusu nedir? Malefiz oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Malefiz filminin konusu ve oyuncuları...