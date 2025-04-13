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Haberler Yaşam Manchester United'dan flaş Altay Bayındır kararı! Newcastle United maçı öncesi açıklandı...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 12:16

Manchester United'dan flaş Altay Bayındır kararı! Newcastle United maçı öncesi açıklandı...

Premier Lig'de bugün oynanacak olan Newcastle United - Manchester United maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. M. United'da hafta içi Lyon'a karşı hatalı goller yiyen kaleci Andre Onana'nın kadro dışı bırakıldığı ifade edildi. İngilizler, milli kaleci Altay Bayındır'ın Newcastle United maçında ilki yaşayacağını ifade etti. İşte flaş kararın detayları...

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Manchester United’dan flaş Altay Bayındır kararı! Newcastle United maçı öncesi açıklandı...

Premier Lig'de 32. haftanın heyecanı devam ediyor. Günün en zorlu maçında Newcastle United ile Manchester United karşı karşıya geliyor.

Manchester United’dan flaş Altay Bayındır kararı! Newcastle United maçı öncesi açıklandı...

Bu sezon Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren Newcastle United, zorlu rakibini geçmek ve puan durumunda Avrupa potasına girmenin hedefinde.

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Manchester United’dan flaş Altay Bayındır kararı! Newcastle United maçı öncesi açıklandı...

Diğer yandan geçtiğimiz hafta Manchester City ile 0-0 berabere kalan Manchester United, ligde 2 maçtır kazanamıyor. Kırmızı Şeytanlar yeni bir galibiyet serisi elde etmek istiyor.

Manchester United’dan flaş Altay Bayındır kararı! Newcastle United maçı öncesi açıklandı...

LYON MAÇI SONRASI FLAŞ KARAR

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lyon ile karşılaşan ve son dakikalarda yediği golle maçtan 2-2 berabere ayrılan Manchester United'da flaş bir gelişme yaşandı.

Manchester United’dan flaş Altay Bayındır kararı! Newcastle United maçı öncesi açıklandı...

ANDRE ONANA YERİNE ALTAY BAYINDIR

Lyon karşısında yediği 2 golle eleştirilerin hedefi olan kaleci Andre Onana için karar verildi. İngiliz The Sun gazetesi, bugünkü Newcastle United maçında kalede Altay Bayınd'ın olacağını açıkladı.