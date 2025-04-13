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Manchester United'dan flaş Altay Bayındır kararı! Newcastle United maçı öncesi açıklandı...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
12:16
Premier Lig'de bugün oynanacak olan Newcastle United - Manchester United maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. M. United'da hafta içi Lyon'a karşı hatalı goller yiyen kaleci Andre Onana'nın kadro dışı bırakıldığı ifade edildi. İngilizler, milli kaleci Altay Bayındır'ın Newcastle United maçında ilki yaşayacağını ifade etti. İşte flaş kararın detayları...