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Manisa bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Manisa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
17:32
Manisa bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Manisa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Manisa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı vakitleri il il takip ediliyor. Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Arefe gününden namaz saatini not eden Müslümanlar, tam vaktinde camide yerini alacak. İşte, Manisa bayram namazı saati 2024!