Giriş Tarihi: 13.12.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024
19:08
Manisa’da dehşet anları! Taksiciye bıçakla saldırıp gasbetmek istedi: O anlar kamerada
Manisa'da taksisine bindiği Emirhan Ü. (18), Hakan Paktan'a (49) ait taksiye binip şoföre bıçakla saldırarak gasbetmeye çalıştı. Bir süre araç içinde Emirhan Ü. İle boğuşan Haktan Paktan, sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Olay yerinden kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.