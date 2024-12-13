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Giriş Tarihi: 13.12.2024 19:08 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:08

Manisa’da dehşet anları! Taksiciye bıçakla saldırıp gasbetmek istedi: O anlar kamerada

Manisa'da taksisine bindiği Emirhan Ü. (18), Hakan Paktan'a (49) ait taksiye binip şoföre bıçakla saldırarak gasbetmeye çalıştı. Bir süre araç içinde Emirhan Ü. İle boğuşan Haktan Paktan, sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Olay yerinden kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA
Manisa’da dehşet anları! Taksiciye bıçakla saldırıp gasbetmek istedi: O anlar kamerada

Manisa'daki olay, 28 Kasım'da saat 23.59'da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi.

Manisa’da dehşet anları! Taksiciye bıçakla saldırıp gasbetmek istedi: O anlar kamerada

Adrese geldiklerinde taksici Paktan, Emirhan Ü.'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., pos cihazını istedi.

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Manisa’da dehşet anları! Taksiciye bıçakla saldırıp gasbetmek istedi: O anlar kamerada

TAKSİCİ POS CİHAZINI UZATINCA SALDIRDI

Taksici, pos cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı.

Manisa’da dehşet anları! Taksiciye bıçakla saldırıp gasbetmek istedi: O anlar kamerada

Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi Paktan, bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ü. ise olay yerinden kaçtı.

Manisa’da dehşet anları! Taksiciye bıçakla saldırıp gasbetmek istedi: O anlar kamerada

Yaşanan o anlar ise takside bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

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