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Haberler Yaşam Manken Sevda Demirel’den Nisa bebek açıklaması: Lütfen bana verin!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 17:02 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 17:08

Manken Sevda Demirel’den Nisa bebek açıklaması: Lütfen bana verin!

Nisa Mihriban bebek tüm Türkiye'yi ağlattı. Onu ölüme terk eden cani anne tutuklandı. Ünlü manken Sevda Demirel ise Nisa bebeğe annelik yapmak istediğini açıkladı. İşte haberin detayları

Manken Sevda Demirel’den Nisa bebek açıklaması: Lütfen bana verin!

Manken Sevda Demirel'den Nisa bebek ile ilgili paylaşım yaptı… Üzücü olay 29 Mart Salı günü İstanbul Pendik'te meydana gelmişti…

Manken Sevda Demirel’den Nisa bebek açıklaması: Lütfen bana verin!

Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz ve beraberindeki ekip, Pendik'te boş araziye bırakılmış bebek ihbarına gitmişti.

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Manken Sevda Demirel’den Nisa bebek açıklaması: Lütfen bana verin!

ÜNLÜ MANKEN SEVDA DEMİREL NİSA BEBEĞİ İSTEDİ

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını vermişti.

Manken Sevda Demirel’den Nisa bebek açıklaması: Lütfen bana verin!

Ünlü manken Sevda Demirel de ülkenin gündemine oturan Nisa bebeğe sahip çıkmak istedi.

Manken Sevda Demirel’den Nisa bebek açıklaması: Lütfen bana verin!

SEVDA DEMİREL: NİSA BEBEĞİ BANA VERİN

Instagram hesabından paylaşım yapan Demirel "Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Sağlık Bakanım son derece düzgün bir hayatı olan, gece hayatı, içkisi, sigarası, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan temiz yaşayan bir kadınım.

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