Haberler Yaşam Manken Sevda Demirel’den Nisa bebek açıklaması: Lütfen bana verin!

Giriş Tarihi: 08.04.2022 17:02 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 17:08

Manken Sevda Demirel’den Nisa bebek açıklaması: Lütfen bana verin!

Nisa Mihriban bebek tüm Türkiye'yi ağlattı. Onu ölüme terk eden cani anne tutuklandı. Ünlü manken Sevda Demirel ise Nisa bebeğe annelik yapmak istediğini açıkladı. İşte haberin detayları