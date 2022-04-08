Manken Sevda Demirel’den Nisa bebek açıklaması: Lütfen bana verin!

Manken Sevda Demirel'den Nisa bebek ile ilgili paylaşım yaptı… Üzücü olay 29 Mart Salı günü İstanbul Pendik'te meydana gelmişti… Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz ve beraberindeki ekip, Pendik'te boş araziye bırakılmış bebek ihbarına gitmişti. ÜNLÜ MANKEN SEVDA DEMİREL NİSA BEBEĞİ İSTEDİ Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını vermişti. Ünlü manken Sevda Demirel de ülkenin gündemine oturan Nisa bebeğe sahip çıkmak istedi. SEVDA DEMİREL: NİSA BEBEĞİ BANA VERİN Instagram hesabından paylaşım yapan Demirel 'Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Sağlık Bakanım son derece düzgün bir hayatı olan, gece hayatı, içkisi, sigarası, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan temiz yaşayan bir kadınım. Lütfen bu bebeği bana verin. Nisa bebek ölene kadar benim korumam altında olsun yurtlarda büyümesin. Ben ona annelik yapmak istiyorum, lütfen bana güvenin' ifadelerini kullandı. BAKAN KOCA NİSA BEBEĞİN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI Şimdilerde hastanede tedavi gören Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz' ifadelerini kullanmıştı. SEVDA DEMİREL KİMDİR? Sevda Demirel 28 Nisan 1972 Langen Almanya'da doğdu. Türk manken, şarkıcı, sinema oyuncusu ve program sunucusudur. Aslen Gaziantep'lidir. Almanya'da lisede okurken basketbol takımında idi. 16 yaşındayken anne ve babası boşandı, aynı yıl İstanbul'a geldi ve mankenlik yapmaya başladı. Kuzey Irak da dahil çeşitli yerlerde 8 yıl sahnelerde şarkıcılık yaptı. Birkaç filmde oynadı. 1996 yılında Salih Güney ve Engin Koç ile birlikte 'Otostop' filminin başrolünde oynadı. Silikonlarının patlaması ve İki Kere Kiki adlı programda Hande Ataizi'ye attığı tokat gibi sansasyonel olaylarla gündeme gelmiştir. Sevda Gibi (2002), Sus (2005) ve Uyanma Vakti (2007) adlı albümleri vardır.