Mardin bayram namazı saati! 2025 Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı sabahı Mardin'de camiler dolacak, dualar yükselecek. Her yıl olduğu gibi 2025'te de bayram namazı için camilerde buluşmaya hazırlanan vatandaşlar, namaz vaktini öğrenmek istiyor. Diyanet'in paylaştığı bilgiler doğrultusunda Mardin bayram namazı saati belli oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilere akın edecek olan vatandaşlar, huzur dolu bu anı kaçırmak istemiyor. Peki, Mardin bayram namazı saat kaçta? İşte tüm detaylar…