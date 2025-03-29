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Haberler Yaşam Mardin bayram namazı saati! 2025 Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:51

Mardin bayram namazı saati! 2025 Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Mardin'de Ramazan Bayramı sabahı için hazırlıklar sürerken, vatandaşlar camilerde buluşmak için heyecanla bekliyor. Bayram sabahı birlik, beraberlik ve huzurun yaşanacağı bu özel an için bayram namazı saati araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için Mardin bayram namazı saatini duyurdu. Sevdikleriyle birlikte bu manevi atmosferi yaşamak isteyenler için vakit bilgisi oldukça önemli. Peki, Mardin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte ayrıntılar…

Mardin bayram namazı saati! 2025 Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı sabahı Mardin'de camiler dolacak, dualar yükselecek. Her yıl olduğu gibi 2025'te de bayram namazı için camilerde buluşmaya hazırlanan vatandaşlar, namaz vaktini öğrenmek istiyor. Diyanet'in paylaştığı bilgiler doğrultusunda Mardin bayram namazı saati belli oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilere akın edecek olan vatandaşlar, huzur dolu bu anı kaçırmak istemiyor. Peki, Mardin bayram namazı saat kaçta? İşte tüm detaylar…

Mardin bayram namazı saati! 2025 Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

MARDİN BAYRAM NAMAZ SAATİ 2025 BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Mardin bayram namazı saati 2025 bilgileri!

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Mardin bayram namazı saati! 2025 Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

MARDİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Mardin bayram namazı saati 06:35 olarak belirlendi.

Mardin bayram namazı saati! 2025 Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?

Hanefilere göre vacip Şafilere göre sünnet olan bayram namazı akıllı, ergenlik çağına gelmiş, sağlıklı hür ve misafir olmayan erkeklere yükümlü kılınmıştır.

Bayram namazının cemaatle kılınması gerekmektedir ve kazası olmayan namazlardan biridir.

Mardin bayram namazı saati! 2025 Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar 2025

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi 2025

Ramazan Bayramı 3. Gün: 01 Nisan Salı 2025