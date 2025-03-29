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Mardin bayram namazı saati! 2025 Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:51
Mardin'de Ramazan Bayramı sabahı için hazırlıklar sürerken, vatandaşlar camilerde buluşmak için heyecanla bekliyor. Bayram sabahı birlik, beraberlik ve huzurun yaşanacağı bu özel an için bayram namazı saati araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için Mardin bayram namazı saatini duyurdu. Sevdikleriyle birlikte bu manevi atmosferi yaşamak isteyenler için vakit bilgisi oldukça önemli. Peki, Mardin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte ayrıntılar…