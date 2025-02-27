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Mardin iftar vakti 2025: Mardin İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
17:42
Mardin iftar vakti 2025: Mardin İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Ramazan ayı için geri sayım başlarken Müslümanlar, imsak vakti ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan vakitler, her yıl olduğu gibi bu yıl da dikkatle takip ediliyor. 2025 Mardin İmsakiye de takip edilenler arasında. 1 Mart'tan itibaren başlayacak olan oruç ibadeti için sahur ve iftar saatleri il il izleniyor. Peki, Mardin'de sahur ve iftar saat kaçta? İşte, Mardin iftar vakti ve teravih saatleri.