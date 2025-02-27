Mardin iftar vakti 2025: Mardin İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

İslam dünyası, ilk sahura kalkmak için hazırlıklara başladı. Ramazan İmsakiyesi 2025 yılı için Diyanet tarafından yayımlandı. İlk gün için Mardin sahur vakti (imsak saati) başta olmak üzere tüm namaz vakitleri takip ediliyor. Peki, Mardin iftar vakti ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…