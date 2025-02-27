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Haberler Yaşam Mardin iftar vakti 2025: Mardin İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 17:37 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 17:42

Mardin iftar vakti 2025: Mardin İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayı için geri sayım başlarken Müslümanlar, imsak vakti ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan vakitler, her yıl olduğu gibi bu yıl da dikkatle takip ediliyor. 2025 Mardin İmsakiye de takip edilenler arasında. 1 Mart'tan itibaren başlayacak olan oruç ibadeti için sahur ve iftar saatleri il il izleniyor. Peki, Mardin'de sahur ve iftar saat kaçta? İşte, Mardin iftar vakti ve teravih saatleri.

Mardin iftar vakti 2025: Mardin İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

İslam dünyası, ilk sahura kalkmak için hazırlıklara başladı. Ramazan İmsakiyesi 2025 yılı için Diyanet tarafından yayımlandı. İlk gün için Mardin sahur vakti (imsak saati) başta olmak üzere tüm namaz vakitleri takip ediliyor. Peki, Mardin iftar vakti ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…

Mardin iftar vakti 2025: Mardin İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

MARDİN İMSAKİYE 2025: MARDİN İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

On bir ayın sultanı Ramazan ayı idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile il il oruç saatleri belirlendi. Mardin'de (imsak) sahur ve iftar vakitleri bu noktada izleniyor. İşte, gün gün saatler:

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Mardin iftar vakti 2025: Mardin İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

MARDİN İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:22

İftar Vakti: 18:17

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:20

İftar Vakti: 18:18

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:19

İftar Vakti: 18:19

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:18

İftar Vakti: 18:20

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:16

İftar Vakti: 19:21

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Mardin iftar vakti 2025: Mardin İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

MARDİN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetiyle birlikte eda edilecek teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Mardin'de ilk teravih saati 19:31 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:32

2 Mart Pazar: 19:33

3 Mart Pazartesi: 19:34

4 Mart Salı: 19:35

5 Mart Çarşamba: 19:36

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Mardin iftar vakti 2025: Mardin İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORUÇ FİDYESİ NEDİR?

Oruç tutmakla yükümlü olan Müslümanlar arasında şifası olmayan hastalık veya yaşlılık nedeniyle ibadetini yerine getiremeyenler için oruç fidyesi ödenmesi yükümlülüktür.

Oruç ve hac ibadetinde geçerli olan bu durumda ihtiyaç sahibi birinin ihtiyaçlarını karşılamak yer alıyor.

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