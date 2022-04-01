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Haberler Yaşam Mardin sahur ve iftar vakti belli oldu! 2022 Mardin İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 19:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 19:38

Mardin sahur ve iftar vakti belli oldu! 2022 Mardin İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Yurdun dört bir yanı 11 ayın sultanı Ramazan ayına hazırlandı. Geçen iki senenin ardından coşkusuyla gelen Ramazan ayı için sahur ve iftar vakitleri soruluyor. Diyanet tarafından il il yayımlanan 2022 İmsakiye içinde Mardin İmsakiye de yer alıyor. Mardin'de yaşayanlar "Mardin sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta" sorularına yanıt arıyor. Ezan vakitleriyle oluşturulan takvimin başlangıcına sayılı saatler kaldı. Mardin sakinlerinin gündeminde takvim var. İşte Mardin İmsakiye 2022 ile sahur ve iftar vakti…

Mardin sahur ve iftar vakti belli oldu! 2022 Mardin İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiyeleri yayımladı. İslam alemi kendi illerindeki sahur ve iftar vakitlerini sorgulamaya devam ediyor. O illerden biri de Mardin. Bu noktada "Mardin iftar vakti ve Mardin sahur vakti saat kaçta?" soruları yanıt arıyor. İlk teravih namazı ile karşılanacak Ramazan ayı, ilk sahurla da oruç ibadetine başlayacak. Her noktada Ramazan ayının coşkusu var. İşte 2022 Mardin İmsakiye

Mardin sahur ve iftar vakti belli oldu! 2022 Mardin İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Mardin İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04.33

İlk İftar Vakti: 18.47

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 04.31

İftar Vakti: 18.48

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04.29

İftar Vakti: 18.49

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04.28

İftar Vakti: 18.49

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04.26

İftar Vakti: 18.50

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Mardin sahur ve iftar vakti belli oldu! 2022 Mardin İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Mardin Teravih Namazı Saatleri

Mardin'de 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20.02'de kılınacak.

Mardin'de 2 Nisan Cumartesi: 20.04

Mardin'de 3 Nisan Pazar: 20.05

Mardin'de 4 Nisan Pazartesi: 20.06

Mardin'de 5 Nisan Salı: 20.07

Mardin sahur ve iftar vakti belli oldu! 2022 Mardin İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Mardin sahur ve iftar vakti belli oldu! 2022 Mardin İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Mardin'de Hatimli Teravih Namazı Kılınacak Camiler

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Nusaybin - HZ.HAMZA C.

Artuklu - GÜRAĞAÇ MH.C.

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