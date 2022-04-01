Haberler Yaşam Mardin sahur ve iftar vakti belli oldu! 2022 Mardin İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Giriş Tarihi: 01.04.2022 19:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 19:38

Mardin sahur ve iftar vakti belli oldu! 2022 Mardin İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Yurdun dört bir yanı 11 ayın sultanı Ramazan ayına hazırlandı. Geçen iki senenin ardından coşkusuyla gelen Ramazan ayı için sahur ve iftar vakitleri soruluyor. Diyanet tarafından il il yayımlanan 2022 İmsakiye içinde Mardin İmsakiye de yer alıyor. Mardin'de yaşayanlar "Mardin sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta" sorularına yanıt arıyor. Ezan vakitleriyle oluşturulan takvimin başlangıcına sayılı saatler kaldı. Mardin sakinlerinin gündeminde takvim var. İşte Mardin İmsakiye 2022 ile sahur ve iftar vakti…