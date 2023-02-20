Haberler Yaşam Ağrı Gezilecek Yerler 2023 - Ağrı’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Giriş Tarihi: 20.02.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 13:29

Ağrı Gezilecek Yerler 2023 - Ağrı’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Türkiye'nin 26. Kalabalık şehri ve Suriye ile sınır komşusu olan Mardin, hem geçmişi hem de doğal güzellikleri ile gözde şehirlerden biridir. Mardin'de uluslararası kuruluşlarca kültür mirası kabul edilmiş, koruma altına alınmış tarihi yapılar olduğunu söyleyelim. Mardin'de farklı dini inançların bir arada olduğunu, camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserlerin hala ayakta olduğu bir kent diyebiliriz. Mardin'de beş han ve bir kervansaray bulunmaktadır. Bu yapılar İpek Yolu güzergâhında önemli ticaret merkezi görevini üstlenmişlerdir. Eğer Mardin'i gezmek istiyorsanız tam size göre bir liste hazırladık. İşte Mardin gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…