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Haberler Yaşam Ağrı Gezilecek Yerler 2023 - Ağrı’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi
Giriş Tarihi: 20.02.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 13:29

Ağrı Gezilecek Yerler 2023 - Ağrı’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Türkiye'nin 26. Kalabalık şehri ve Suriye ile sınır komşusu olan Mardin, hem geçmişi hem de doğal güzellikleri ile gözde şehirlerden biridir. Mardin'de uluslararası kuruluşlarca kültür mirası kabul edilmiş, koruma altına alınmış tarihi yapılar olduğunu söyleyelim. Mardin'de farklı dini inançların bir arada olduğunu, camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserlerin hala ayakta olduğu bir kent diyebiliriz. Mardin'de beş han ve bir kervansaray bulunmaktadır. Bu yapılar İpek Yolu güzergâhında önemli ticaret merkezi görevini üstlenmişlerdir. Eğer Mardin'i gezmek istiyorsanız tam size göre bir liste hazırladık. İşte Mardin gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Ağrı Gezilecek Yerler 2023 - Ağrı’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle Bölümü'nde yer alan ve önemli şehirlerden bir tanesi kuşkusuz Mardin'dir. Her sene yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu şehir gerek tarihi mirası gerek yöresel lezzetleriyle adını uluslararası duyurmayı başarmıştır. Mardin ilinde tarihin çok eski dönemine uzanan dönemlere ait bulgular yer aldığı için arkeologların ilgisini çeken bir şehir de diyebiliriz. Şanlıurfa ili, kuzeyinde Diyarbakır ve Batman illeri, kuzeydoğusunda Siirt ili ve doğusunda Şırnak bulunarak önemli bir konuma sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Mardin'de gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Mardin gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Ağrı Gezilecek Yerler 2023 - Ağrı’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Mardin'de Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • DARA ANTİK KENTİ
  • DEYRULZAFARAN MANASTIRI
  • BEYAZSU
  • MOR GABRİEL MANASTIRI
  • KASIMİYE MEDRESESİ
  • MİDYAT DEVLET KONUKEVİ
  • ZİNCİRİYE (İSA BEY) MEDRESESİ
  • MARDİN ULU CAMİ
  • HATUNİYE MEDRESESİ
  • MOR BEHNAM (KIRKLAR) KİLİSESİ
  • MOR YAKUP MANASTIRI
  • MERYEM ANA KİLİSESİ VE PATRİKHANESİ
  • ZEYNEL ABİDİN CAMİİ VE TÜRBESİ
  • MARDİN MÜZESİ
  • BAKIRCILAR ÇARŞISI
  • ŞATANA AİLESİ EVİ / ESKİ PTT BİNASI
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Ağrı Gezilecek Yerler 2023 - Ağrı’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi
  • ŞEHİDİYE MEDRESESİ
  • ABDÜLLATİF CAMİİ / LATİFİYE CAMİİ
  • DUNAYSIR / KOÇHİSAR ULUCAMİ
  • REVAKLI ÇARŞI / SİPAHİLER ÇARŞISI
  • ŞEYH ÇABUK CAMİİ
  • SAVURKAPI HAMAMI
  • EMİNEDDİN KÜLLİYESİ
  • SURUR HANI
  • GAZİPAŞA İLKOKULU
  • SABANCI MARDİN KENT MÜZESİ
  • DUNAYSIR KÖPRÜSÜ
  • FİRDEVS KÖŞKÜ
  • ARTUKLU KERVANSARAYI
  • GURS VADİSİ
  • KAYSERİYYE BEDESTENİ
  • MELİK MAHMUT CAMİİ
  • CEVİZ ÇEŞMESİ
Ağrı Gezilecek Yerler 2023 - Ağrı’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Deyrulzafaran Manastırı
  2. Şehidiye Cami
  3. Zinciriye Medresesi
  4. Kasımiye Medresesi
  5. Mardin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
  6. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi
  7. Erkulu Cami
  8. Mardin Kalesi
  9. Kırklar Kilisesi
  10. Şehidiye Medresesi
  11. MARDİN PROTESTAN KİLİSESİ
  12. Meryem Ana Kilisesi
  13. Tarihi ULU CAMİ
  14. Melik Mahmut Cami
  15. Mardin Yaşayan Müze
  16. MAR HIRMIZ KELDANİ KİLİSESİ
  17. Kasım Tuğmaner Cami
  18. Paşavatlar Evi-savurkapı Medresesi
  19. Emir Hamamı
  20. Sıti Radviyye-hatuniye Medresesi
Ağrı Gezilecek Yerler 2023 - Ağrı’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Mardin Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Mardin Evleri
  2. Eski mardin
  3. Cumhuriyet Meydanı
  4. Şahkulubey Konağı

Soğan Kebabı, Kibbe (İşkembe Dolması), Dobo, Zingil ve İrok (Mardin usulü içli köfte) gibi Mardin'e özgü lezzetleri de tatmayı unutmayın…

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