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Haberler Yaşam Market fiyatı karşılaştırma ekranı! Hangi marketler var? İşte, marketfiyati.org.tr kullanım detayları!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 08:44 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 08:44

Market fiyatı karşılaştırma ekranı! Hangi marketler var? İşte, marketfiyati.org.tr kullanım detayları!

TÜBİTAK eliyle hayata geçirilen yeni uygulama ile birlikte marketler arasında ürünlerin fiyat karşılaştırması yapılabilecek. Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın duyurduğu uygulama sayesinde vatandaşlar, ürün fiyatlarını hızlı bir şekilde karşılaştırarak en uygun seçeneği bulabilecek. Peki, market fiyatı ürün karşılaştırma nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar…

Market fiyatı karşılaştırma ekranı! Hangi marketler var? İşte, marketfiyati.org.tr kullanım detayları!

Market alışverişlerinde tasarruf etmek isteyenler için önemli bir yenilik hayata geçirildi. Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın açıkladığı market fiyatları karşılaştırma uygulaması ile aynı ürünün farklı marketlerdeki fiyatlarını kolayca görmek mümkün olacak. Peki, bu uygulama nasıl kullanılır? İşte adım adım market fiyatı ürün karşılaştırma rehberi…

Market fiyatı karşılaştırma ekranı! Hangi marketler var? İşte, marketfiyati.org.tr kullanım detayları!

7 MARKETİN TÜM FİYAT VERİLERİ TÜBİTAK BİLGEM SİSTEMİNE ALINDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da internet sitesiyle, meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin aralarında yer aldığı birçok ürünün fiyatının anlık karşılaştırılabileceği ve vatandaşın kazançlı çıkacağı aktarıldı.

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Market fiyatı karşılaştırma ekranı! Hangi marketler var? İşte, marketfiyati.org.tr kullanım detayları!

BAKAN KACIR PAYLAŞTI!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı açıklamada, https://marketfiyati.org.tr internet sitesinin linkini paylaşarak, "Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

Market fiyatı karşılaştırma ekranı! Hangi marketler var? İşte, marketfiyati.org.tr kullanım detayları!

HANGİ MARKETLER YER ALIYOR?

Merkez Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında 7 zincir marketin verilerinin TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Market fiyatı karşılaştırma ekranı! Hangi marketler var? İşte, marketfiyati.org.tr kullanım detayları!

"Fiyat bilgileri paylaşımda olan zincir marketler arasında A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK yer alıyor. TÜBİTAK BİLGEM, gelen veriler üzerinde aykırı değerlerin temizlenmesi ve veri kalitesinin artırılması amacıyla birtakım metotlar uygulayarak, algoritmalar geliştirdi. Bu yöntemle temizlenen veriler, Cimri Market ve Market Tamam uygulamaları ile paylaşılarak anlık yayınlanıyor. Ayrıca Market Fiyatı mobil uygulaması da yakında erişime açılacak."

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