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Market fiyatı karşılaştırma ekranı! Hangi marketler var? İşte, marketfiyati.org.tr kullanım detayları!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
08:44
Market fiyatı karşılaştırma ekranı! Hangi marketler var? İşte, marketfiyati.org.tr kullanım detayları!
TÜBİTAK eliyle hayata geçirilen yeni uygulama ile birlikte marketler arasında ürünlerin fiyat karşılaştırması yapılabilecek. Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın duyurduğu uygulama sayesinde vatandaşlar, ürün fiyatlarını hızlı bir şekilde karşılaştırarak en uygun seçeneği bulabilecek. Peki, market fiyatı ürün karşılaştırma nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar…