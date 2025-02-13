Market fiyatı karşılaştırma ekranı! Hangi marketler var? İşte, marketfiyati.org.tr kullanım detayları!

BAKAN KACIR PAYLAŞTI!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı açıklamada, https://marketfiyati.org.tr internet sitesinin linkini paylaşarak, "Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.