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Haberler Yaşam Marmara Denizi'ndeki deniz salyasının yoğunluk haritası çıkarıldı!
Giriş Tarihi: 12.06.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 12:02

'ndeki deniz salyasının yoğunluk haritası çıkarıldı!

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü tarafından, 'nde görülen müsilajın () optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı.

Marmara Denizi'ndeki deniz salyasının yoğunluk haritası çıkarıldı!

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü tarafından, 'nde görülen müsilajın () optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı.

Marmara Denizi'ndeki deniz salyasının yoğunluk haritası çıkarıldı!

GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, AA muhabirine, müsilajın yayılımının ortaya çıkmasının ardından uydu görüntüleriyle ilgili İleri Uzaktan Algılama Teknolojileri Laboratuvarında analiz çalışmaları başlattıklarını söyledi.

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Marmara Denizi'ndeki deniz salyasının yoğunluk haritası çıkarıldı!

Çalışma kapsamında optik ve termal görüntülerden faydalandıklarını, şimdi de radar görüntülerini incelediklerini aktaran Kavzoğlu, deniz suyunun birkaç metre derinliklerine nüfuz edebilen ve hava şartlarından etkilenmeyen büyük dalga boylu radar görüntüleriyle ilgili süreçlerin devam ettiğini kaydetti.

Marmara Denizi'ndeki deniz salyasının yoğunluk haritası çıkarıldı!

Bahar dönemi olduğu için bulut geçişlerinin çok yaşandığını, radar görüntüleri sayesinde bulut etkisinden kurtularak analizler gerçekleştirdiklerini belirten Kavzoğlu, optik görüntülerle yaptıkları analizlerin çok kıymetli sonuçlar verdiğini dile getirdi.

Marmara Denizi'ndeki deniz salyasının yoğunluk haritası çıkarıldı!

- "Bu Türkiye'de ilk harita"

Kavzoğlu, sadece uydu görüntüsünü paylaşmadıklarını, metrik olarak tüm ölçümleri yapabildiklerini ifade ederek, "Bu Türkiye'de ilk harita." dedi.

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