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Haberler Yaşam Marmara Denizi’ndeki geminin batma nedeni ortaya çıktı: Zeynep Kılınç'ın cenazesi orada bulundu!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 11:55

Marmara Denizi’ndeki geminin batma nedeni ortaya çıktı: Zeynep Kılınç'ın cenazesi orada bulundu!

Marmara Denizi'nde 1250 ton mermer tozu yüklü Batuhan A. isimli gemi 15 Şubat'ta battı. 07.12'de sinyali kesilen gemideki 6 mürettebatın kurtarılması için çalışmalara başlandı. 4 mil açıklıkta batan ve 51 metre derinlikte olduğu tespit edilen gemide yürütülen arama kurtarma çalışmalarında aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Zeynep Kılınç'ın cenazesinin kaptan köşkünde bulunduğu açıklandı. Bugün, özel eğitimli dalgıçlar arama çalışmalarına devam ederken facianın sebebi de ortaya çıktı… İşte detaylar…

DHA
Marmara Denizi’ndeki geminin batma nedeni ortaya çıktı: Zeynep Kılınç’ın cenazesi orada bulundu!

Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkış yapan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32'de acil durum sinyali alındı, 07.12'de ise sinyal kesildi. Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

Marmara Denizi’ndeki geminin batma nedeni ortaya çıktı: Zeynep Kılınç’ın cenazesi orada bulundu!

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, 2 Kıyı Emniyet botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti'nin unsuru olan Nene Hatun römorkörü ile RHIB bot da katıldı.

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Marmara Denizi’ndeki geminin batma nedeni ortaya çıktı: Zeynep Kılınç’ın cenazesi orada bulundu!

GEMİ 51 METRE DERİNLİKTE BULUNDU
İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli mayın avlama gemisi TCG AYVALIK ile Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemisi TCG AKIN da destek için bölgeye ulaştı. Yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bekletilirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BATUHAN-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetleri'nin, sonar cihazıyla gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi. Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batarak deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü. Battığı pozisyonun arama-kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi de yapıldı.

Marmara Denizi’ndeki geminin batma nedeni ortaya çıktı: Zeynep Kılınç’ın cenazesi orada bulundu!

6 MÜRETTEBATTAN BİRİNİN CENAZESİNE ULAŞILDI
Arama çalışmalarını Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kurulan kriz merkezinden koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter ile 705 personelin çalışmaları sürdürdüğünü belirtirken, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için ilk dalış, arama çalışmalarının 3'üncü gününde, saat 10.30'da gerçekleştirildi.

Marmara Denizi’ndeki geminin batma nedeni ortaya çıktı: Zeynep Kılınç’ın cenazesi orada bulundu!

Deniz Kuvvetleri personeli, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilip görüntülenen gemiye, Karadeniz açıklarından bölgeye gelen arama-kurtarma gemisi TCG AKIN'a kurulan asansörle denize inerek daldı. Kriz merkezinin kurulduğu ve çalışmaların koordinasyonunun sağlandığı Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafede gerçekleştirilen dalışta, kayıp 6 mürettebatından 1'inin cenazesine dün saat 14.30 sıralarında ulaşıldı.

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