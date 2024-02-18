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Marmara Denizi’ndeki geminin batma nedeni ortaya çıktı: Zeynep Kılınç'ın cenazesi orada bulundu!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
11:55
Marmara Denizi’ndeki geminin batma nedeni ortaya çıktı: Zeynep Kılınç'ın cenazesi orada bulundu!
Marmara Denizi'nde 1250 ton mermer tozu yüklü Batuhan A. isimli gemi 15 Şubat'ta battı. 07.12'de sinyali kesilen gemideki 6 mürettebatın kurtarılması için çalışmalara başlandı. 4 mil açıklıkta batan ve 51 metre derinlikte olduğu tespit edilen gemide yürütülen arama kurtarma çalışmalarında aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Zeynep Kılınç'ın cenazesinin kaptan köşkünde bulunduğu açıklandı. Bugün, özel eğitimli dalgıçlar arama çalışmalarına devam ederken facianın sebebi de ortaya çıktı… İşte detaylar…