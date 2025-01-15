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Haberler Yaşam Marmaray ücreti ne kadar oldu? Toplu taşıma zammı sonrasında Marmaray ücretleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:58

Marmaray ücreti ne kadar oldu? Toplu taşıma zammı sonrasında Marmaray ücretleri açıklandı!

İstanbul'da toplu ulaşım için yapılan zam teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kabul edildi. Kabul edilen karar sonrasında birçok toplu ulaşım aracına zam gelirlen gözler marmara ücretlerine çevrildi. Peki, Marmaray ücreti ne kadar oldu? İşte, toplu taşıma zammı sonrasında Marmaray ücretleri...

Marmaray ücreti ne kadar oldu? Toplu taşıma zammı sonrasında Marmaray ücretleri açıklandı!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kanyl edilen toplu taşıma zammı sonrasında fiyatlar güncellendi. Belirlenen zam sonrası otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve marmara gibi birçok toplu taşıma aracına zam geldi. Peki, Marmaray ücreti ne kadar oldu?

Marmaray ücreti ne kadar oldu? Toplu taşıma zammı sonrasında Marmaray ücretleri açıklandı!

TOPLU TAŞIMA ZAMMI SONRASINDA MARMARAY ÜCRETLERİ AÇIKLANDI!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından tarafından kabul edilen %35 zam sonrasında toplu taşıma fiyatları değişti. Milyonlarca kişinin kullandığı marmaray ücreti zamla beraber güncellendi.

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Marmaray ücreti ne kadar oldu? Toplu taşıma zammı sonrasında Marmaray ücretleri açıklandı!

MARMARAY TAM BİLET NE KADAR OLDU?

Zam sonrası Marmaray tam parkur ücreti 44 TL'ydi. Zamla birlikte 59.76 TL oldu.

Marmaray ücreti ne kadar oldu? Toplu taşıma zammı sonrasında Marmaray ücretleri açıklandı!

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ZAMMI ÜCRETLERİ

Yapılan artışla birlikte İstanbul'da ulaşım ücretleri şu şekilde:

  • Tam bilet: 27 TL
  • Öğrenci: 13,17 TL
  • Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL
  • Öğrenci abonman: 381,37 TL
  • Tam abonman: 2,118 TL
  • Metrobüs tam bilet: 40,068 TL
  • Marmaray tam bilet: 59,76 TL
  • Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL
  • Metrobüs öğrenci: 13,17 TL
Marmaray ücreti ne kadar oldu? Toplu taşıma zammı sonrasında Marmaray ücretleri açıklandı!
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