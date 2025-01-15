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Marmaray ücreti ne kadar oldu? Toplu taşıma zammı sonrasında Marmaray ücretleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
11:58
Marmaray ücreti ne kadar oldu? Toplu taşıma zammı sonrasında Marmaray ücretleri açıklandı!
İstanbul'da toplu ulaşım için yapılan zam teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kabul edildi. Kabul edilen karar sonrasında birçok toplu ulaşım aracına zam gelirlen gözler marmara ücretlerine çevrildi. Peki, Marmaray ücreti ne kadar oldu? İşte, toplu taşıma zammı sonrasında Marmaray ücretleri...