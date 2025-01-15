Marmaray ücreti ne kadar oldu? Toplu taşıma zammı sonrasında Marmaray ücretleri açıklandı!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kanyl edilen toplu taşıma zammı sonrasında fiyatlar güncellendi. Belirlenen zam sonrası otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve marmara gibi birçok toplu taşıma aracına zam geldi. Peki, Marmaray ücreti ne kadar oldu?