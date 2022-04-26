26 Nisan 2022 Salı günü düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı kararları kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantının ana gündeminde maske yasağı/zorunluluğu yer alıyordu. Milyonlarca kişi maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağını merak ederken Başkan Erdoğan "Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır." açıklamasında bulundu. Peki; Maske yasağı kalktı mı; kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Okullarda, otobüslerde, uçaklarda maske kalktı mı? İşte son açıklamalar!