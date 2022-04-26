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Giriş Tarihi: 26.04.2022 20:25 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 20:25

MASKE KALKTI MI? Maske yasağı kalktı mı; kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı?

26 Nisan 2022 Salı günü düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı kararları kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantının ana gündeminde maske yasağı/zorunluluğu yer alıyordu. Milyonlarca kişi maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağını merak ederken Başkan Erdoğan "Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır." açıklamasında bulundu. Peki; Maske yasağı kalktı mı; kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Okullarda, otobüslerde, uçaklarda maske kalktı mı? İşte son açıklamalar!

MASKE KALKTI MI? Maske yasağı kalktı mı; kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı?

Maske kalktı mı sorusunun yanıtı Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ile birlikte netlik kazandı. Başkan Erdoğan; "Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına bir müddet daha devam edilecektir" açıklamalarında bulundu. Yaklaşık 2 yıldır dünya gündeminde yer alan Covid-19 pandemisi nedeniyle maske kullanımı devam ediyordu. Yapılan açıklamaların ardından; Maske yasağı kalktı mı; kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı?

MASKE KALKTI MI? Maske yasağı kalktı mı; kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı?

MASKE YASAĞI KAKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' dedi.

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MASKE KALKTI MI? Maske yasağı kalktı mı; kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı?

OKULLARDA MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Sağlık Bilim Kurulu'nun aldığı maske zorunluluğunun kaldırıldığı kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Bakan Özer, yüz yüze eğitimin önemine de dikkat çekti.

Bakan Özer, "6 Eylül 2021 tarihi itibariyle bildiğiniz gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılına kararlı bir şekilde tüm kademelerde yüz yüze eğitime kesintisiz bir şekilde devam ettik. Ve bu sürece bu gün itibariyle yeni bir evreye dönüşen bu süreci eğitimin tüm ortamlarında kesintisiz bir şekilde yüz yüze bir şekilde devam ettirmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Biliyorsunuz bugün Cumhurbaşkanımız sağlık bilim kurulunun toplantısından sonra artık kapalı mekanlarda maske kullanım zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak yarından itibaren okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan orta okula, ortaokuldan liseye kadar 18 milyon öğrencimizin eğitim aldığı tüm okullarda artık kapalı mekanlarda maske kullanımını hem öğrencilerimizden hem de öğretmenlerimizden kaldırmış bulunuyoruz. Bu süreç gerçekten çok zorlu bir süreç oldu.

MASKE KALKTI MI? Maske yasağı kalktı mı; kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı?

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!

MASKE KALKTI MI? Maske yasağı kalktı mı; kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı?
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