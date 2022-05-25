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Haberler Yaşam Hastanelerde ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu yasağı için gözler Bakan Koca'da!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 18:50 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 18:50

Hastanelerde ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu yasağı için gözler Bakan Koca'da!

Toplu taşımada ve sağlık kurumlarında devam eden maske zorunluluğu yasağı ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Vaka sayılarının üç gün üst üste binin altına düşmesi halinde bu kısıtlamanın da kaldırılacağı ifade edilmişti. Hal böyleyken ise "Hastanelerde ve toplu taşımada maske zorunluluğu yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde yayınlanan corona virüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı binin altında seyretmişti. Peki, Hastanelerde ve toplu taşımada maske zorunluluğu yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar...

Hastanelerde ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu yasağı için gözler Bakan Koca’da!

Hastanelerde ve toplu taşımada maske zorunluluğu yasağı bilindiği üzere halen devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca bu kısıtlamanın vaka sayılarının üç gün üst üste binin altında seyretmesi üzerine kalkacağını ifade etmişti. Hal böyleyken günlük vaka sayıları da yakından takip ediliyor. Bu noktada "Hastanelerde ve toplu taşımada maske zorunluluğu yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte hastane ve toplu taşımadaki maske zorunluluğu ile ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri...

Hastanelerde ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu yasağı için gözler Bakan Koca’da!

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

Maske zorunluluğunun kaldırılması için vaka sayısının üç gün üst üste binin altında olması gerekiyor. 22 ve 23 Mayıs vaka sayısı binin altındayken, 24 Mayıs'ta vaka sayısı binin üstüne çıktı. Bakan Koca iki gün önce şu açıklamalarda bulundu:

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Hastanelerde ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu yasağı için gözler Bakan Koca’da!

"VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!'' .

Hastanelerde ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu yasağı için gözler Bakan Koca’da!

TOPLU TAŞIMA VE HASTANELERDE MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Maske zorunluluğunun kalkması için üç gün boyunca vakaların binin altında seyretmesi gerekiyor. Yani, bugünden itibaren üç gün üst üste vaka sayısı bin olursa pazar günü maske takma zorunluluğu kalkacak.

Hastanelerde ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu yasağı için gözler Bakan Koca’da!

MASKE YASAĞI TAMAMEN KALKACAK MI?

Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gelirse, maske yasağı hayatımızdan tamamen kalkacak.

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