Haberler Yaşam Hastanelerde ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu yasağı için gözler Bakan Koca'da!

Giriş Tarihi: 25.05.2022 18:50 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 18:50

Hastanelerde ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu yasağı için gözler Bakan Koca'da!

Toplu taşımada ve sağlık kurumlarında devam eden maske zorunluluğu yasağı ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Vaka sayılarının üç gün üst üste binin altına düşmesi halinde bu kısıtlamanın da kaldırılacağı ifade edilmişti. Hal böyleyken ise "Hastanelerde ve toplu taşımada maske zorunluluğu yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde yayınlanan corona virüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı binin altında seyretmişti. Peki, Hastanelerde ve toplu taşımada maske zorunluluğu yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar...