Giriş Tarihi: 02.08.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
22:09
MasterChef 19.yarışmacı kim oldu, hangi isim kazandı? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!
Masterchef'te 19. Yarışmacı bu akşam belli oluyor. İkinci eleme turunu geçen gruplardan ana kadroya girecek yarışmacılar seçiliyor. İlk 18 yarışmacı dün akşam itibarıyla belli oldu. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya şeflerin değerlendirmeleriyle iki etaplı oyundan bu akşam ana kadroya girecek 19. Isim belli olacak. Ana kadronun tamamlanabilmesi için son iki yarışmacıya ihtiyaç var. Şefler bu akşam ana kadroya giren 19. Isimi seçecekler. MasterChef 19. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 2 Ağustos 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu ve detayları