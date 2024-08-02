MasterChef 19.yarışmacı kim oldu, hangi isim kazandı? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!

Masterchef Türkiye'de ana kadro şekilleniyor. Kadronun tamamlanabilmesi için son iki kişiye ihtiyaç var. Yarışmacıların en güzel ve en lezzetli yemeği yapmak için yarıştığı yarışmada 19. Isim bu akşam belli oluyor. Peki, 2 Ağustos 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu?