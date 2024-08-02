Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 02.08.2024 22:09 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 22:09

MasterChef 19.yarışmacı kim oldu, hangi isim kazandı? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!

Masterchef'te 19. Yarışmacı bu akşam belli oluyor. İkinci eleme turunu geçen gruplardan ana kadroya girecek yarışmacılar seçiliyor. İlk 18 yarışmacı dün akşam itibarıyla belli oldu. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya şeflerin değerlendirmeleriyle iki etaplı oyundan bu akşam ana kadroya girecek 19. Isim belli olacak. Ana kadronun tamamlanabilmesi için son iki yarışmacıya ihtiyaç var. Şefler bu akşam ana kadroya giren 19. Isimi seçecekler. MasterChef 19. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 2 Ağustos 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu? İşte, 2024 MasterChef ana kadrosu ve detayları

MasterChef 19.yarışmacı kim oldu, hangi isim kazandı? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!

Masterchef Türkiye'de ana kadro şekilleniyor. Kadronun tamamlanabilmesi için son iki kişiye ihtiyaç var. Yarışmacıların en güzel ve en lezzetli yemeği yapmak için yarıştığı yarışmada 19. Isim bu akşam belli oluyor. Peki, 2 Ağustos 2024 MasterChef 2024 ana kadroya kim dahil oldu?

MasterChef 19.yarışmacı kim oldu, hangi isim kazandı? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 19. YARIŞMACI KİM?

Masterchef'te her akşam şeflerin tadımıyla ana kadroya bir isim daha ekleniyor. Son olarak dün akşam 18. Yarışmacı belirlendi. Bu akşam şeflerin değerlendirmeleriyle 19. Isim açıklanacak. Henüz ana kadroya giren isim netleşmedi. Açıklandığında yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef 19.yarışmacı kim oldu, hangi isim kazandı? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!

MASTERCHEF 18. YARIŞMACI KİM OLDU?

. Şeflerin değerlendirmeleriyle ana kadroya giren 18 isim netleşti. 18. isim KAAN oldu.

MasterChef 19.yarışmacı kim oldu, hangi isim kazandı? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

MasterChef 19.yarışmacı kim oldu, hangi isim kazandı? TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oluyor!

MASTERCHEF YEDEKLER

İlk gruptan yedeklere giren yarışmacılar BERA, HURİYE ve BARTU oldu.

İkinci gruptan yedeklere giren isimler ise YUDUM ve ŞİRİN oldu.

Üçüncü gruptan giren isimler ERİM, ENSAR ve ZÜBEYDE oldu.

SON DAKİKA