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Giriş Tarihi: 16.08.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:05

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YEDEK İSİM! 16 Ağustos MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2024'te haftanın beşinci gününde yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele ediyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ilerleyen yarışmada geçen hafta Serhat'ın yarışmaya veda etmesinin ardından ilk yedek isim MasterChef ana kadroya dahil olmuştu. Eleme gecesi öncesi yedeklerden ana kadroya giren 2. yarışmacı belirleniyor. Bu noktada Masterchef kim kazandı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; 16 Ağustos Masterchef ana kadroya giren 2. yedek kim oldu? İşte yedek yarışmacılar ve son bölüme dair tüm detaylar...

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YEDEK İSİM! 16 Ağustos MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programında yedeklerden ana kadroya geçecek isimler belirleniyor. Deniz, Emre, Ezgi, Zeynep, Kaan ve Kerem potasının olduğu haftanın eleme gecesinden hemen önce yedeklerden ana kadroya girecek isim bu akşam belli olacak. Geçtiğimiz hafta Serhat'ın yerine kadroya dahil olan ilk yarışmacı yedeklerden gelen Zübeyde olmuştu. Peki; TV8 ile Masterchef ana kadroya giren ikinci yedek kim oldu, hangi yarışmacı? İşte Materchef ana kadro yarışmacıları ve tüm detaylar...

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YEDEK İSİM! 16 Ağustos MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2. YEDEK BELİRLENİYOR!

Masterchef 2024 sezonunda pota belirlendi. Deniz, Emre, Ezgi, Zeynep, Kaan ve Kerem potasının olduğu haftanın eleme gecesinden hemen önce yedeklerden ana kadroya girecek isim bu gecenin sonunda belli oluyor.

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MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YEDEK İSİM! 16 Ağustos MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef ana kadroya giren ikinci yedek yarışmacı henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YEDEK İSİM! 16 Ağustos MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF YEDEKLER 2024
Bera, Huriye, Bartu, Yudum, Şirin, Erim, Ensar, Sercan, Beyzanur, Adel, Enes, Akın, Şeyhmus.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YEDEK İSİM! 16 Ağustos MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu?

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

DENİZ

EMRE

EZGİ

ZEYNEP

KAAN

KEREM

SON DAKİKA