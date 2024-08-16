MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YEDEK İSİM! 16 Ağustos MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programında yedeklerden ana kadroya geçecek isimler belirleniyor. Deniz, Emre, Ezgi, Zeynep, Kaan ve Kerem potasının olduğu haftanın eleme gecesinden hemen önce yedeklerden ana kadroya girecek isim bu akşam belli olacak. Geçtiğimiz hafta Serhat'ın yerine kadroya dahil olan ilk yarışmacı yedeklerden gelen Zübeyde olmuştu. Peki; TV8 ile Masterchef ana kadroya giren ikinci yedek kim oldu, hangi yarışmacı? İşte Materchef ana kadro yarışmacıları ve tüm detaylar...