Giriş Tarihi: 16.08.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
23:05
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YEDEK İSİM! 16 Ağustos MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2024'te haftanın beşinci gününde yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele ediyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ilerleyen yarışmada geçen hafta Serhat'ın yarışmaya veda etmesinin ardından ilk yedek isim MasterChef ana kadroya dahil olmuştu. Eleme gecesi öncesi yedeklerden ana kadroya giren 2. yarışmacı belirleniyor. Bu noktada Masterchef kim kazandı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; 16 Ağustos Masterchef ana kadroya giren 2. yedek kim oldu? İşte yedek yarışmacılar ve son bölüme dair tüm detaylar...