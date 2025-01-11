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MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ! "Kupa sahibini buluyor!" MasterChef büyük ödülü ne, şampiyon ne kadar kazanacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
15:38
MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ! "Kupa sahibini buluyor!" MasterChef büyük ödülü ne, şampiyon ne kadar kazanacak, kaç TL?
MasterChef Türkiye'de final heyecanı zirveye ulaştı. Sezon boyunca yeteneklerini sergileyen yarışmacılardan biri, şampiyonluk kupası ve büyük ödülün sahibi olacak. Şampiyonun kim olacağı kadar, büyük ödülün ne olacağı da izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Önceki yıllarda şampiyonlara araba ve para ödülleri verilmişti. Peki, MasterChef Türkiye 2025 büyük ödülü nedir, şampiyon ne kazanacak? İşte, MasterChef şampiyonluk ödülü hakkında bilgiler.