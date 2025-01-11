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Giriş Tarihi: 11.01.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 15:38

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ! "Kupa sahibini buluyor!" MasterChef büyük ödülü ne, şampiyon ne kadar kazanacak, kaç TL?

MasterChef Türkiye'de final heyecanı zirveye ulaştı. Sezon boyunca yeteneklerini sergileyen yarışmacılardan biri, şampiyonluk kupası ve büyük ödülün sahibi olacak. Şampiyonun kim olacağı kadar, büyük ödülün ne olacağı da izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Önceki yıllarda şampiyonlara araba ve para ödülleri verilmişti. Peki, MasterChef Türkiye 2025 büyük ödülü nedir, şampiyon ne kazanacak? İşte, MasterChef şampiyonluk ödülü hakkında bilgiler.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ! Kupa sahibini buluyor! MasterChef büyük ödülü ne, şampiyon ne kadar kazanacak, kaç TL?

MasterChef Türkiye'de final heyecanı başlamak üzere. Bu sezonun şampiyonu, hem şampiyonluk kupasını hem de büyük ödülü kazanacak. Gözler, büyük finalin sonucuna çevrildi. Peki, MasterChef büyük ödülü ne, birinciye ne verilecek? İşte, 2025 MasterChef Türkiye şampiyonluk ödülü...

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ! Kupa sahibini buluyor! MasterChef büyük ödülü ne, şampiyon ne kadar kazanacak, kaç TL?

MASTERCHEF'TE YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU!
MasterChef'te bu sezon finale kalan isimler Kerem Bilginer ve Onur Üresin oldu.

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MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ! Kupa sahibini buluyor! MasterChef büyük ödülü ne, şampiyon ne kadar kazanacak, kaç TL?

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef'te şampiyonluk ödülünün ne olacağı henüz netleşmedi.

Ancak geçtiğimiz yıllarda MasterChef'te birinci olan yarışmacılara 0 kilometre araba verilmişti.

Final gecesi şeflerin büyük ödülü açıklaması bekleniyor.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ! Kupa sahibini buluyor! MasterChef büyük ödülü ne, şampiyon ne kadar kazanacak, kaç TL?

MASTERCHEF KEREM BİLGİNER KİMDİR?
Aslen Kahramanmaraşlı olan Kerem Bilginer, İstanbul'da doğdu. Kerem Bilginer, yarışmaya New York'tan katılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Bilginer, 8 yıldır şef olarak çalışıyor.

ABD'de Michelin Yıldızı'na sahip bir restoranda Sous Chef (Yardımcı Şef) olarak çalışan Bilginer, yarışma için işinden ayrıldı. Hazırladığı yemeklerle dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı MasterChef Kerem Sabrina Roman Bilginer ile evlidir.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ! Kupa sahibini buluyor! MasterChef büyük ödülü ne, şampiyon ne kadar kazanacak, kaç TL?

MASTERCHEF ONUR ÜRESİN KİMDİR?
MasterChef Onur 16 yaşından bu yana aşçılık mesleği ile uğraşıyor. Turizm Otelcilik Mezunu olan Onur Üresin, 19 yaşından bu yana İngiltere'de yaşamaktadır. 31 yaşında olan Onur Üresin, Liseler arası aşçılık yarışmasında gümüş madalya kazanmıştır.

Onur, flying şeflik yapmış sonrasında çeşitli mutfaklarda çalışmıştır.

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