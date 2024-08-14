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Giriş Tarihi: 14.08.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 20:18

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ilerleyen yarışmada günün yemeği kuymak oldu. Günün en başarılı kuymağını hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gidiyor. Peki, TV8 ile 14 Ağustos 2024 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef son bölüm dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve haftanın ikinci eleme adayı...

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Haftanın ikinci takım oyununun ardından MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu soruları yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında bugün mavi ve kırmızı takım gecenin en iyi kuymağını yapmak için elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Ağustos 2024 MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu? İşte haftanın ikinci eleme adayı...

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı detayları şöyle;

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Günün görevi olarak yarışmacılardan kuymak yapmaları istendi. Gecenin sonunda en iyi kuymağı hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takım ise bir arkadaşını potaya göndermek için elemeye gitti.

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda haftanın haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan takım henüz belli olmadı.

Gelişmeleri haberimiz üzerinde takip edebilirsiniz.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 2. eleme adayı gecenin sonunda belli olacak.

Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
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