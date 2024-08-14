MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Haftanın ikinci takım oyununun ardından MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu soruları yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında bugün mavi ve kırmızı takım gecenin en iyi kuymağını yapmak için elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Ağustos 2024 MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu? İşte haftanın ikinci eleme adayı...