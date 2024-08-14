Giriş Tarihi: 14.08.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
20:18
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ilerleyen yarışmada günün yemeği kuymak oldu. Günün en başarılı kuymağını hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gidiyor. Peki, TV8 ile 14 Ağustos 2024 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef son bölüm dokunulmazlık oyunu kazanan takım ve haftanın ikinci eleme adayı...