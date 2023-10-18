Haberler Yaşam Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 18 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

Giriş Tarihi: 18.10.2023 01:20 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 01:20

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 18 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde en başarılı yemekleri çıkaran takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Yarışmanın detaylarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isimler.