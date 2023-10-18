Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 18 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları
Giriş Tarihi: 18.10.2023 01:20 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 01:20

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 18 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde en başarılı yemekleri çıkaran takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Yarışmanın detaylarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isimler.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 18 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından seçilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takımın 2 yarışmacısı haftanın ilk eleme adayları olarak potaya gönderildi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler şöyle;

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 18 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

TV8 ekranlarında 17 Ekim günü yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 18 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda verilen menü kırmızı ve mavi takımlar tarafından hazırlandı.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 18 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

Dokunulmazlık oyunu için verilen sürenin sona ermesiyle yapılan tadım değerlendirmesiyle haftanın ilk dokunulmaz takımı belli oldu.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 18 Ekim MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

17 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu KIRMIZI TAKIM kazandı.

SON DAKİKA