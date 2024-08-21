MASTERCHEF ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 20 Ağustos 2024 TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MAsterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda gözler kırmızı ve mavi takıma çevrildi. Takım oyununda zeytinyağlı yemekler ile yarışmacılar hünerlerini sergileyecek. Eleme adayı da bu akşam gerçekleşecek yarışmada kaybeden takım tarafından belirlenecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef 20 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı...