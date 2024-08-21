Giriş Tarihi: 21.08.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
18:02
MASTERCHEF ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 20 Ağustos 2024 TV8 ile MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Masterchef dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta. Bir önceki gün mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlenmişti. Mavi takımın kaptanı onur, kırmızı takımın kaptanı ise Beyza olmuştu. Şimdi ise gözler takımların mücadelesi sonucunda kazananın kim olacağına çevrildi. Peki, Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...