İlk finalist belli oluyor

Bugün itibariyle şeflerin verdiği program olmayacak. Yarışmacılar kendi yemeklerini yapacak. Final tabağına kadar da yarışmacılar kendi yemekleriyle finale gidecek.

Yarışmacılar üç yemek yapacak

Bugün yarışmacılar başlangıç, ana yemek ve tatlı yapacak. Konsept olarak bir renk belirlendi. Kırmızı konseptle yarışmacılar final için ilk adımı atacak. Kırmızı renkli ürünlerin yanında başka renklerde kullanılabilir fakat ana renk kırmızı olacak.

Yarın beyaz konsepti olacak. Beyaz ağırlıklı yemekler olacak. Somer Sivrioğlu, ''Kırmızı demek çok çeşitli renkler, beyaz ise kremalar, beyaz etler demek.'' açıklamasını yaptı.