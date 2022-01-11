MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. 14 Ocak Cuma akşamı canlı yayında şampiyon olacak isim belli olacak. Uzun süren mücadelenin ardından MasterChef finalist adayları ise Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin ve Tahsin Küçük oldu. Bu kapsamda, yarışmanın hayranları "MasterChef ilk finalist belli oldu mu?" sorusuna yanıt ararken 10 Ocak Pazartesi akşamı iki aşamalı oyun sonrasında Hasan üçüncü finalist olmuş ve Sergen yarışmaya veda etmişti. Peki; MasterChef'te ilk finalist kim olacak, kim kazanacak? İşte MasterChef ilk finalisti ve 11 Ocak Salı günü detayları!