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Haberler Yaşam MasterChef ilk finalist belli oldu mu? MasterChef finale kim kaldı, kim kazandı? 11 Ocak 2022 Salı
Giriş Tarihi: 11.01.2022 22:24 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 22:24

MasterChef ilk finalist belli oldu mu? MasterChef finale kim kaldı, kim kazandı? 11 Ocak 2022 Salı

MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. 14 Ocak Cuma akşamı canlı yayında şampiyon olacak isim belli olacak. Uzun süren mücadelenin ardından MasterChef finalist adayları ise Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin ve Tahsin Küçük oldu. Bu kapsamda, yarışmanın hayranları "MasterChef ilk finalist belli oldu mu?" sorusuna yanıt ararken 10 Ocak Pazartesi akşamı iki aşamalı oyun sonrasında Hasan üçüncü finalist olmuş ve Sergen yarışmaya veda etmişti. Peki; MasterChef'te ilk finalist kim olacak, kim kazanacak? İşte MasterChef ilk finalisti ve 11 Ocak Salı günü detayları!

MasterChef ilk finalist belli oldu mu? MasterChef yeni bölümde final heyecanı yaşanıyor! 11 Ocak 2022 Salı

"MasterChef ilk finalist belli oldu mu? MasterChef'te ilk finalist kim olacak?" sorularının yanıtları, 11 Ocak Salı gecesi araştırılıyor. İlk üçe giren isimler Pazartesi gecesi belli olurken Sergen final heyecanına veda etmişti. MasterChef finale kalan ilk yarışmacısı ise bu akşam canlı yayında belli olacak. Bu kapsamda; MasterChef'i kim kazanacak, ilk finalist kim hangi isim olacak? İşte yarışmanın detayları!

MasterChef ilk finalist belli oldu mu? MasterChef yeni bölümde final heyecanı yaşanıyor! 11 Ocak 2022 Salı

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Aylarca süren yarışmanın ardından bugün MasterChef ilk finalisti belli oluyor. MasterChef'in finalist adayları şöyle: Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin ve Tahsin Küçük.

MasterChef'in finale kalan ilk yarışmacısı bu akşam yapılacak yarışmadan sonra belli olacak. İlk finalist belli olduğunda detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

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MasterChef ilk finalist belli oldu mu? MasterChef yeni bölümde final heyecanı yaşanıyor! 11 Ocak 2022 Salı

İlk finalist belli oluyor

Bugün itibariyle şeflerin verdiği program olmayacak. Yarışmacılar kendi yemeklerini yapacak. Final tabağına kadar da yarışmacılar kendi yemekleriyle finale gidecek.

Yarışmacılar üç yemek yapacak

Bugün yarışmacılar başlangıç, ana yemek ve tatlı yapacak. Konsept olarak bir renk belirlendi. Kırmızı konseptle yarışmacılar final için ilk adımı atacak. Kırmızı renkli ürünlerin yanında başka renklerde kullanılabilir fakat ana renk kırmızı olacak.

Yarın beyaz konsepti olacak. Beyaz ağırlıklı yemekler olacak. Somer Sivrioğlu, ''Kırmızı demek çok çeşitli renkler, beyaz ise kremalar, beyaz etler demek.'' açıklamasını yaptı.

MasterChef ilk finalist belli oldu mu? MasterChef yeni bölümde final heyecanı yaşanıyor! 11 Ocak 2022 Salı

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 ŞAMPİYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MasterChef şampiyonu ise 14 Ocak Cuma günü canlı yapılacak yarışmadan sonra ortaya çıkacak.

MasterChef ilk finalist belli oldu mu? MasterChef yeni bölümde final heyecanı yaşanıyor! 11 Ocak 2022 Salı

İLK 3'E GİREN SON İSİM HASAN OLDU

10 Ocak 2022 akşamı MasterChef'te Hasan ve Sergen arasındaki yarışma büyük bir heyecana sahne oldu. İki aşamalı oyun sonrasında jüriden yüksek oy alan isim olan Hasan üçüncü finalist oldu. Sergen ise 4. olarak yarışmaya veda etti.

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