Haberler Yaşam MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi?

Giriş Tarihi: 25.10.2022 00:25 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 00:28

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi?

MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda en başarılı tulumba tatlısını hazırlayan 2 isim düelloda karşılaştı ve kazanan isim mavi takım kaptanı oldu. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi? sorularına cevap arıyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.