Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 00:25 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 00:28

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi?

MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda en başarılı tulumba tatlısını hazırlayan 2 isim düelloda karşılaştı ve kazanan isim mavi takım kaptanı oldu. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi? sorularına cevap arıyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde bu haftanın mavi ve kırmızı takımları ile kaptanlarının belirlendi. Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan kaptanlık ve düello oyunu sonrasında mavi takım ve kırmızı takım kaptanları belli olurken kaptanların seçimleriyle yeni takımlar da şekillenmiş oldu. Yarışmayı izleyenler detayları merak ederek MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi? sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, KIRMIZI - MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve haftanın yeni takımları şöyle;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi?

24 Ekim 2022 Pazartesi günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın takım kaptanları ve üyelerinin belirlendiği kaptanlık oyunu ve düellosu oynandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi?

Kritik kaptanlık oyununda mücadele eden ana kadro yarışmacıları tulumba tatlısına en yakın tabak hazırlamak için tezgah başına geçti.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde oynanan kaptanlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin ana kadro yarışmacılarına verdiği sürenin sona ermesiyle tadım aşamasına geçildi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi?

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde en başarılı tulumba tatlısı hazırlayan isimlerden seçilen 2 yarışmacı arasında oynanan düello sonrasında haftanın mavi takım kaptanı belli oldu.

SON DAKİKA