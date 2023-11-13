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Haberler Yaşam MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 13 Nisan MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.11.2023 23:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 23:30

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 13 Nisan MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star yarışmasında yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanlarının belli olduğu kaptanlık oyununda kıyasıya mücadele ekrana geldi. Kritik oyunda en başarılı su böreğini hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olma hakkını kazandı. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 13 Nisan MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Bugünkü bölümde kırmızı ve mavi takım kaptanlığını kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni takımlar şöyle;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 13 Nisan MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

13 Kasım 2023 günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın yeni kaptanları ve üyeleri, oynanan kaptanlık oyunu sonunda belli oldu.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 13 Nisan MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğine en başarılı su böreğini hazırlayan isim mavi takım kaptanlığına seçildi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 13 Nisan MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı olan isim BARBAROS oldu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 13 Nisan MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kırmızı takım kaptanı ise TOLGA oldu.

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