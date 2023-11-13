MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 13 Nisan MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Bugünkü bölümde kırmızı ve mavi takım kaptanlığını kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni takımlar şöyle;