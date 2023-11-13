MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 13 Nisan MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star yarışmasında yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanlarının belli olduğu kaptanlık oyununda kıyasıya mücadele ekrana geldi. Kritik oyunda en başarılı su böreğini hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olma hakkını kazandı. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.