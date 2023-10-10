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Haberler Yaşam MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Ekim MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı hangi yarışmacı oldu? İşte haftanın yeni takımları
Giriş Tarihi: 10.10.2023 05:46 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 05:46

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Ekim MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı hangi yarışmacı oldu? İşte haftanın yeni takımları

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında haftanın her günü ekranlara gelen MasterChef 2023 All Star son bölümde önceki gece yapılan eleme gecesinin ardından haftanın yeni kırmızı ve mavi takım kaptanlarının belirlendiği kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunun ardından kazanan ismi ve yeni takımları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Masterchef kaptanlık oyununu kazananı ve haftanın yeni kırmızı ve mavi takım üyeleri.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Ekim MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı hangi yarışmacı oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın yeni kırmızı ve mavi takım kaptanlarını belirleyen kaptanlık oyunu mücadelesi yayınlandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda kazanan ve mavi takım kaptanı olan ismi merak edenler Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları ile haftanın yeni takımlarına ilişkin detaylar şöyle;

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Ekim MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı hangi yarışmacı oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı.

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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Ekim MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı hangi yarışmacı oldu? İşte haftanın yeni takımları

Kritik oyunda en başarılı profiterol tatlısını en başarılı şekilde hazırlamak ve mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini ortaya koydu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Ekim MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı hangi yarışmacı oldu? İşte haftanın yeni takımları

Mehmet, Danilo ve Somer Şefler yemeklerin hazırlanmasının ardından tadım değerlendirmesi yaparak haftanın mavi takım kaptanını belirledi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Ekim MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı hangi yarışmacı oldu? İşte haftanın yeni takımları

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı olan isim HASAN oldu.

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