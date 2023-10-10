MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Ekim MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı hangi yarışmacı oldu? İşte haftanın yeni takımları

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında haftanın her günü ekranlara gelen MasterChef 2023 All Star son bölümde önceki gece yapılan eleme gecesinin ardından haftanın yeni kırmızı ve mavi takım kaptanlarının belirlendiği kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunun ardından kazanan ismi ve yeni takımları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Masterchef kaptanlık oyununu kazananı ve haftanın yeni kırmızı ve mavi takım üyeleri.