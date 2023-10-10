MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Ekim MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı hangi yarışmacı oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın yeni kırmızı ve mavi takım kaptanlarını belirleyen kaptanlık oyunu mücadelesi yayınlandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda kazanan ve mavi takım kaptanı olan ismi merak edenler Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları ile haftanın yeni takımlarına ilişkin detaylar şöyle;