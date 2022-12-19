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Haberler Yaşam MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları
Giriş Tarihi: 19.12.2022 23:20 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 00:25

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında 19 Aralık 2022 tarihinde TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde önceki gece yapılan eleme gecesinin ardından haftanın yeni kırmızı ve mavi takım kaptanları ile takım üyelerini belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan oyunda kazanan ismi merak eden izleyiciler "son dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında gelen uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni kırmızı-mavi takım kaptanları ile üyeleri belli oldu. Jüri koltuğunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin oturduğu aşçılık yarışmasında kazanan ve bu haftanın MasterChef mavi takım kaptanı olan ismini merak edenler "son dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve haftanın yeni mavi ve kırmızı takım üyeleri şöyle;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

19 Aralık 2022 Pazartesi günü TV8 ekranlarına gelen MasterChef Türkiye son bölümde kritik eleme gecesi sonrasında haftanın yeni kaptanları ve takım üyelerini belirleyen kaptanlık oyunu oynandı.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

Kritik kaptanlık oyunu mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin belirlediği ürünle en başarılı tabağı çıkarmaya çalışan ana kadro yarışmacıları düelloya kalabilmek için tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ile MasterChef Türkiye son bölümde oynanan kaptanlık oyunu mücadelesinde zorlu oyun için verilen sürenin dolmasıyla jüri şefler hazırlanan yemekleri tek tek tadarak değerlendirmede bulundu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kaptanlık oyunu mücadelesinde en başarılı tabağı çıkaran iki isim Metin ve Kıvanç oldu.

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