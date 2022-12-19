Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında gelen uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni kırmızı-mavi takım kaptanları ile üyeleri belli oldu. Jüri koltuğunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin oturduğu aşçılık yarışmasında kazanan ve bu haftanın MasterChef mavi takım kaptanı olan ismini merak edenler "son dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve haftanın yeni mavi ve kırmızı takım üyeleri şöyle;