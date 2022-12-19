TV8 ekranlarında 19 Aralık 2022 tarihinde TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde önceki gece yapılan eleme gecesinin ardından haftanın yeni kırmızı ve mavi takım kaptanları ile takım üyelerini belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan oyunda kazanan ismi merak eden izleyiciler "son dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.