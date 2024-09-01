MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Eylül 2024 MasterChef elenen isim kim oldu, yarışmaya kim veda etti? Nevzat, Çağlar...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bugün haftanın elenen ismi açıklanıyor. Bu noktada yarışmanın izleyicileri "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusu için arama motorlarını çalıştırıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya önderliğinde yapılan eleme gecesinde birbirinden iddialı isimlerin gitme kalma mücadelesi adeta nefesleri kesti. Peki, 1 Eylül MasterChef'e veda eden isim kim oldu, kim gitti? İşte yarışmaya veda eden sürpriz isim...