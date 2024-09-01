Giriş Tarihi: 01.09.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
22:23
MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Eylül 2024 MasterChef elenen isim kim oldu, yarışmaya kim veda etti? Nevzat, Çağlar...
MasterChef kim elendi sorusu araştırılıyor. TV8' ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te elenen isim jüri tarafından açıklanıyor. Semih, Nevzat, Beyza, Çağlar, Nigar ve Zübeyde arasında yarışmaya kimin veda ettiğini merak eden izleyiciler MasterChef'te kim elendi sorusu için arama motorlarına yöneldi. Peki, MasterChef kim elendi, yarışmaya kim veda etti? İşte detaylar...