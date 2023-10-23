Haberler Yaşam VEDA ETTİ! MASTERCHEF KİM ELENDİ? Duygusal veda! TV8 ile 22 Ekim bugün MasterChef'te kim elendi, kim gitti?

Giriş Tarihi: 23.10.2023 00:19 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 00:20

VEDA ETTİ! MASTERCHEF KİM ELENDİ? Duygusal veda! TV8 ile 22 Ekim bugün MasterChef'te kim elendi, kim gitti?

Son dakika MasterChef kim elendi sorusu yanıt arıyor. En iyilerin yarıştığı All Star sezonu kıran kırana etaplarla devam ediyor. Pota netleşti ve eleme adayları belli oldu. Yarışmanın takipçileri son bölüm ile elenen yarışmacı kim oldu araştırıyor. Azize, Kıvanç, Eren, Cemre, Sergen, Alican, Tanya yaptıkları tabakları Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in tadımına sunuyor. TV8 ile ''MasterChef'e kim veda etti?'' gündemde. Bir kişi şampiyonluk hayallerine veda ediyor. Peki, 22 Ekim MasterChef kim elendi, kim gitti?