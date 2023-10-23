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Giriş Tarihi: 23.10.2023 00:19 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 00:20

VEDA ETTİ! MASTERCHEF KİM ELENDİ? Duygusal veda! TV8 ile 22 Ekim bugün MasterChef'te kim elendi, kim gitti?

Son dakika MasterChef kim elendi sorusu yanıt arıyor. En iyilerin yarıştığı All Star sezonu kıran kırana etaplarla devam ediyor. Pota netleşti ve eleme adayları belli oldu. Yarışmanın takipçileri son bölüm ile elenen yarışmacı kim oldu araştırıyor. Azize, Kıvanç, Eren, Cemre, Sergen, Alican, Tanya yaptıkları tabakları Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in tadımına sunuyor. TV8 ile ''MasterChef'e kim veda etti?'' gündemde. Bir kişi şampiyonluk hayallerine veda ediyor. Peki, 22 Ekim MasterChef kim elendi, kim gitti?

VEDA ETTİ! MASTERCHEF KİM ELENDİ? Duygusal veda! TV8 ile 22 Ekim bugün MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

MasterChef kim elendi son dakika belli oluyor. Dokunulmazlığı kapanların yanı sıra potaya girmekten kaçamayanlar da belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şef başarılı tabakları belirliyor ve elenen yarışmacıyı açıklıyorlar. MasterChef'te kim elendi sorusu gündemde. Peki, TV8 ile 22 Ekim Masterchef kim elendi, kim gitti? İşte, cevabı!

VEDA ETTİ! MASTERCHEF KİM ELENDİ? Duygusal veda! TV8 ile 22 Ekim bugün MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme adayları son dokunulmazlık oyunu ardından belli oldu. Pota netleşti ve isimler ortaya çıktı.

MasterChef adayları yarışa devam etmek için mücadele ediyor. Ancak bir kişi daha şampiyonluk hayallerine veda etti.

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VEDA ETTİ! MASTERCHEF KİM ELENDİ? Duygusal veda! TV8 ile 22 Ekim bugün MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

Eleme oyununun ilk etabında deniz ürünleri dikkat çekti. Yarışmacılara balık yağı ve trüf veren şefler, yarışmacılardan yaratıcılık istedi.

Gecenin ikinci turunda ise son dörde kalan kalan yarışmacılar şef tabağı yaptı. En başarılı tabakları yapanlar MasterChef All Star'ın yeni haftasına adını yazdırdı ve başarısız olan yarışmacı ekibe veda etti.

VEDA ETTİ! MASTERCHEF KİM ELENDİ? Duygusal veda! TV8 ile 22 Ekim bugün MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

22 EKİM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim AZİZE oldu.

VEDA ETTİ! MASTERCHEF KİM ELENDİ? Duygusal veda! TV8 ile 22 Ekim bugün MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın ilk eleme adayı Azize oldu.

Haftanın 2. eleme adayı Kıvanç oldu.

Haftanın 3. eleme adayı Eren oldu.

Haftanın 4. eleme adayı ise Cemre oldu.

Haftanın 5. eleme adayı ise Sergen oldu.

Haftanın 6. eleme adayı ise Alican oldu.

Haftanın 7. eleme adayı ise Tanya oldu.

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