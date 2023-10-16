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Giriş Tarihi: 16.10.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 18:16

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 15 Ekim Masterchef’ten elenen kim oldu, hangi isim veda etti? İşte veda eden o isim

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın eleme oyunu oynandı. Eleme potasında yer alan Tolga, Kıvanç, Tahsin, Sergen, Metin ve Kerem arasından birisi bu hafta yarışmaya veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan eleme oyununda en başarısız yemekleri hazırlayan yarışmacı bu hafta veda eden yarışmacı oldu. MasterChef'ten elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyenler ise son dakika Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Son dakika MasterChef kim elendi? sorusu yanıtı ve tüm detaylar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 15 Ekim Masterchef’ten elenen kim oldu, hangi isim veda etti? İşte veda eden o isim

15 Ekim 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde eleme adayları Tolga, Kıvanç, Tahsin, Sergen, Metin ve Kerem bu hafta elenen yarışmacı olmamak için kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunda en az başarılı yemekleri çıkaran yarışmacı bu hafta MasterChef'ten elenen isim oldu. Son bölümden detayları merak edenler yoğun olarak son dakika Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

TV8 ile MasterChef'ten elenen yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 15 Ekim Masterchef’ten elenen kim oldu, hangi isim veda etti? İşte veda eden o isim

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan 2023 MasterChef All Star yarışmasında bu haftanın eleme oyunu oynandı.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 15 Ekim Masterchef’ten elenen kim oldu, hangi isim veda etti? İşte veda eden o isim

Eleme potasında yer alan Tolga, Kıvanç, Tahsin, Sergen, Metin ve Kerem arasında oynanan oyunda en az başarılı yemekler çıkaran isim bu hafta yarışmadan elenen yarışmacı oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 15 Ekim Masterchef’ten elenen kim oldu, hangi isim veda etti? İşte veda eden o isim

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan ilk etap oyununda eleme adayları verilen süre içerisinde en başarılı yemeği ortaya çıkarmak için mücadele etti.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 15 Ekim Masterchef’ten elenen kim oldu, hangi isim veda etti? İşte veda eden o isim

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde eleme potasından çıkan isimler Tahsin, Metin ve Kıvanç oldu.

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