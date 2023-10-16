MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 15 Ekim Masterchef’ten elenen kim oldu, hangi isim veda etti? İşte veda eden o isim

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın eleme oyunu oynandı. Eleme potasında yer alan Tolga, Kıvanç, Tahsin, Sergen, Metin ve Kerem arasından birisi bu hafta yarışmaya veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan eleme oyununda en başarısız yemekleri hazırlayan yarışmacı bu hafta veda eden yarışmacı oldu. MasterChef'ten elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyenler ise son dakika Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Son dakika MasterChef kim elendi? sorusu yanıtı ve tüm detaylar.