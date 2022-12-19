Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 18 Aralık 2022 Pazar günü MasterChef'ten kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Stüdyoda büyük şok...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 18:07 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 18:07

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 18 Aralık 2022 Pazar günü MasterChef'ten kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Stüdyoda büyük şok...

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu aşçılık yarışması MasterChef Türkiye'nin 18 Aralık 2022 Pazar günü yayınlanan son bölümünde hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonrasında eleme adayın seçilen Görkem, Tolga, Ayaz ve Yağız kritik eleme oyununda mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan 2 aşamalı kritik eleme oyununda Görkem, Tolga, Ayaz ve Yağız arasından başarısız olan isim bu hafta MasterChef'te elenen isim oldu. Detayları merak edenler ise "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 18 Aralık 2022 Pazar günü MasterChef’ten kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Stüdyoda büyük şok...

TV8 ekranlarında 18 Aralık 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Görkem, Tolga, Ayaz ve Yağız, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kritik eleme oyununda kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı seçimlerinde potaya giren Görkem, Tolga, Ayaz ve Yağız arasından bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu? öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (18 ARALIK)

TV8 ile 18 Aralık MasterChef'ten elenen yarışmacı ve tüm son dakika detayları şöyle;

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 18 Aralık 2022 Pazar günü MasterChef’ten kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Stüdyoda büyük şok...

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Görkem, Tolga, Ayaz ve Yağız arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından haftanın MasterChef'ten elenen ismi olarak seçildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 18 Aralık 2022 Pazar günü MasterChef’ten kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Stüdyoda büyük şok...

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8'de yayınlanan MasterChef kritik eleme gecesinde jüriler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından eleme adaylarının potadan kurtulmasının tek yolu olan eleme oyunun ilk etabı için yarışmacılar tezgah başına geçti.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 18 Aralık 2022 Pazar günü MasterChef’ten kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Stüdyoda büyük şok...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de son hafta yapılan dokunulmazlık oyunu mücadelesi ve eleme adayı oylamalarının ardından eleme adayı seçilerek potaya giren yarışmacılar şöyle;

  • GÖRKEM
  • TOLGA
  • AYAZ
  • YAĞIZ
MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 18 Aralık 2022 Pazar günü MasterChef’ten kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Stüdyoda büyük şok...

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

MasterChef Türkiye eleme gecesindeki kritik eleme oyununun ilk aşamasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler yaptıkları tadım değerlendirmesi sonucu puanlama sistemine geçilmesi sebebiyle 4 yarışmacıya puanlar verildi.

SON DAKİKA