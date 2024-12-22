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MasterChef kim kazandı? TV8 ile 22 Aralık MasterChef ilk ceketi kim kazandı, 1. ceket hangi yarışmacının oldu?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
22:03
MasterChef kim kazandı? TV8 ile 22 Aralık MasterChef ilk ceketi kim kazandı, 1. ceket hangi yarışmacının oldu?
TV8 ekranlarında yayımlanan ve finale doğru adım adım yaklaşılan şef yarışmasında 1. ceket sahibini buluyor. MasterChef kim kazandı 22 Aralık tarihli yeni bölümle takip ediliyor. Şirin'in elenmesi ardından ceketlere aday olan ilk 6; Beyza, Semih, Onur, Erim, Eda ve Kerem bu kez isimlerinin yazılı olduğu o beyaz ceketi giymeye çalışacak. Peki; Masterchef ilk ceketi kim kazandı, hangi yarışmacı?