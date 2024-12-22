MasterChef kim kazandı? TV8 ile 22 Aralık MasterChef ilk ceketi kim kazandı, 1. ceket hangi yarışmacının oldu?

MasterChef ilk ceketi alan yarışmacı belli oluyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in değerlendirmesinden geçecek tabakların yanı sıra yeni bölümde Şef Ömür Akkor'un tarifi de denenecek. Daha önce kaşık alan eski yarışmacıların ağırlandığı bölümlerde son 6 belli olmuştu. Peki; TV8 ile 22 Aralık MasterChef kim kazandı, 1. ceketi kim giydi?