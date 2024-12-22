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Haberler Yaşam MasterChef kim kazandı? TV8 ile 22 Aralık MasterChef ilk ceketi kim kazandı, 1. ceket hangi yarışmacının oldu?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 21:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 22:03

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 22 Aralık MasterChef ilk ceketi kim kazandı, 1. ceket hangi yarışmacının oldu?

TV8 ekranlarında yayımlanan ve finale doğru adım adım yaklaşılan şef yarışmasında 1. ceket sahibini buluyor. MasterChef kim kazandı 22 Aralık tarihli yeni bölümle takip ediliyor. Şirin'in elenmesi ardından ceketlere aday olan ilk 6; Beyza, Semih, Onur, Erim, Eda ve Kerem bu kez isimlerinin yazılı olduğu o beyaz ceketi giymeye çalışacak. Peki; Masterchef ilk ceketi kim kazandı, hangi yarışmacı?

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 22 Aralık MasterChef ilk ceketi kim kazandı, 1. ceket hangi yarışmacının oldu?

MasterChef ilk ceketi alan yarışmacı belli oluyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in değerlendirmesinden geçecek tabakların yanı sıra yeni bölümde Şef Ömür Akkor'un tarifi de denenecek. Daha önce kaşık alan eski yarışmacıların ağırlandığı bölümlerde son 6 belli olmuştu. Peki; TV8 ile 22 Aralık MasterChef kim kazandı, 1. ceketi kim giydi?

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 22 Aralık MasterChef ilk ceketi kim kazandı, 1. ceket hangi yarışmacının oldu?

MASTERCHEF'TE 1. CEKET YARIŞI!

Son 6'ya kalan Kerem, Semih, Onur, Erim, Beyza ve Eda isimlerinin yazılı olduğu şef ceketini giymek için mücadele ediyor. İlk ceketi almak için öncelikli yarış sarı kanat, limon tuzu ve rezene!

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MasterChef kim kazandı? TV8 ile 22 Aralık MasterChef ilk ceketi kim kazandı, 1. ceket hangi yarışmacının oldu?

İlk etapta bu üç malzemeyi öne çıkaracak yarışmacılar daha sonra Şef Ömür Akkor'un sunduğu müceddere pilavı ile yarışıyor.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 22 Aralık MasterChef ilk ceketi kim kazandı, 1. ceket hangi yarışmacının oldu?

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

"MasterChef ilk ceketi kim kazandı" sorusuna yanıt arayan izleyenler 22 Aralık tarihli yeni bölümü takip ediyor.

Henüz 1. ceketi kazanan yarışmacı belli olmadı.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 22 Aralık MasterChef ilk ceketi kim kazandı, 1. ceket hangi yarışmacının oldu?

Beyza, Kerem, Onur, Erim, Eda ve Semih'in puanları takip ediliyor.

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