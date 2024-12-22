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Haberler Yaşam Müceddere Tarifi 2024: MasterChef Müceddere Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 19:03 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 19:03

Müceddere Tarifi 2024: MasterChef Müceddere Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

2024 MasterChef yeni bölümde Şef Ömür Akkor'un paylaşımı ile müceddere tarifi yarışmacıların sınavı olacak. Kilis yöresine ait bu yemek mercimekli bulgur pilavı olarak biliniyor. Tarifi kendi mutfaklarında da denemek isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Müceddere Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte müceddere yapılışı...

Müceddere Tarifi 2024: MasterChef Müceddere Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

MasterChef Müceddere tarifi 2024 araştırmalara konu oldu. Hasbeli aş olarak da bilinen bu tarif Kilis'in kültürel lezzetlerinde ilk sıralarda yer alıyor. İşte müceddere pilavı nasıl yapılır sorusunun yanıtı...

Müceddere Tarifi 2024: MasterChef Müceddere Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

MÜCEDDERE TARİFİ

Malzemeler

  • 1 su bardağından 2 parmak eksik yeşil mercimek
  • 1 su bardağı bulgur
  • 1 kuru soğan
  • 1, 5 yemek kaşığı salça
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 3, 5 su bardağı sıcak su
  • Karabiber
  • Tuz
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Müceddere Tarifi 2024: MasterChef Müceddere Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

MÜCEDDERE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Mercimeği ezilmeyecek şekilde haşlayıp süzün
Tencereye sıvı yağı alarak doğranan yemeklik soğanı ekleyin ve sararana kadar kavurun
Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun

Müceddere Tarifi 2024: MasterChef Müceddere Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

Yıkayıp süzdüğünüz bulguru ve tereyağı tencereye alarak birkaç dakika daha kavurun
Sıcak su, tuz , karabiber ekleyip kaynamaya başladıktan sonra mercimeği ekleyin

Kısık ateşte pişmeye bırakın.

Müceddere Tarifi 2024: MasterChef Müceddere Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

Pişen yemeği 10 dakika dinlendirip servis edin.

Afiyet olsun.

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