Haberler
Yaşam
Müceddere Tarifi 2024: MasterChef Müceddere Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
19:03
Müceddere Tarifi 2024: MasterChef Müceddere Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?
2024 MasterChef yeni bölümde Şef Ömür Akkor'un paylaşımı ile müceddere tarifi yarışmacıların sınavı olacak. Kilis yöresine ait bu yemek mercimekli bulgur pilavı olarak biliniyor. Tarifi kendi mutfaklarında da denemek isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Müceddere Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte müceddere yapılışı...