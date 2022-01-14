MASTERCHEF ŞAMPİYONU NASIL BELİRLENECEK?

İlk final akşamında MasterChef jürisi, yarışmacılardan üç yemek istedi. İlki yarışmaya ilk katıldıkları tabak, ikincisi yaratıcılık, üçüncüsü ise hayatlarında önemli bir yeri olan yemekler olarak açıklandı.

İki gün üst üste yapılan oyunlarla 2021 MasterChef şampiyonu belirleniyor. Şampiyon ise bugün canlı yayında yapılan oyunlar netleşmiş olacak. Perşembe günü Hasan ve Eren, üç farklı yemek hazırladı. Yemekler için verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi.

MasterChef'e katılırken yaptıkları ilk yemekte 24 puanla Eren öne geçti. Hasan ise 20 puanla ikinci oyuna geçmiş oldu. Yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık yaptı ve Eren yine birinciliğini sürdürdü.

Son tabak olan tatlı ile birlikte Eren 65, Hasan ise 59 puan aldı. Bu puanlar ile birlikte finalin ilk turunda kazanan isim Eren oldu.

Sezonun şampiyonu ise 14 Ocak Cuma günü yapılacak yemeklerle canlı yayında belli olacak. Cuma günü ise yarışmacılar, Türk mutfağı yaratıcı menü kapsamında üç yemek yapacak.