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Haberler Yaşam MasterChef ödülü ne? MasterChef ödülü ne kadar, kaç TL? İşte MasterChef şampiyonluk ödülü 2021!
Giriş Tarihi: 14.01.2022 18:20 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 18:20

MasterChef ödülü ne? MasterChef ödülü ne kadar, kaç TL? İşte MasterChef şampiyonluk ödülü 2021!

14 Ocak Cuma akşamı MasterChef'te şampiyonluk yarışı canlı yayında ekrana gelecek. Büyük final öncesi son kozlarını oynayan Hasan ve Eren, birinci olabilmek adına en lezzetli tabakları jüri üyelerine sunacaklar. Programın izleyenleri bu noktada; "MasterChef ödülü ne? MasterChef ödülü ne kadar, kaç TL?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte MasterChef şampiyonluk ödülü!

MasterChef ödülü ne? MasterChef ödülü ne kadar, kaç TL? İşte MasterChef şampiyonluk ödülü 2021!

MasterChef büyük ödülün ne olduğu, binlerce seyirci tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda; "MasterChef ödülü ne? MasterChef ödülü ne kadar, kaç TL?" gibi sorulara yanıt aranırken 14 Ocak Cuma gecesinin en önemli konularından bir tanesi bu oluyor. Büyük kupayı kaldıracak kişi ya Hasan ya Eren olacak. Şampiyon olacak isim belli olduktan sonra ise MasterChef şampiyonluk ödülü birinci isme takdim edilecek. Peki; MasterChef Türkiye büyük ödülü nedir?

MasterChef ödülü ne? MasterChef ödülü ne kadar, kaç TL? İşte MasterChef şampiyonluk ödülü 2021!

MASTERCHEF ŞAMPİYONU NASIL BELİRLENECEK?

İlk final akşamında MasterChef jürisi, yarışmacılardan üç yemek istedi. İlki yarışmaya ilk katıldıkları tabak, ikincisi yaratıcılık, üçüncüsü ise hayatlarında önemli bir yeri olan yemekler olarak açıklandı.

İki gün üst üste yapılan oyunlarla 2021 MasterChef şampiyonu belirleniyor. Şampiyon ise bugün canlı yayında yapılan oyunlar netleşmiş olacak. Perşembe günü Hasan ve Eren, üç farklı yemek hazırladı. Yemekler için verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi.

MasterChef'e katılırken yaptıkları ilk yemekte 24 puanla Eren öne geçti. Hasan ise 20 puanla ikinci oyuna geçmiş oldu. Yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık yaptı ve Eren yine birinciliğini sürdürdü.
Son tabak olan tatlı ile birlikte Eren 65, Hasan ise 59 puan aldı. Bu puanlar ile birlikte finalin ilk turunda kazanan isim Eren oldu.

Sezonun şampiyonu ise 14 Ocak Cuma günü yapılacak yemeklerle canlı yayında belli olacak. Cuma günü ise yarışmacılar, Türk mutfağı yaratıcı menü kapsamında üç yemek yapacak.

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MasterChef ödülü ne? MasterChef ödülü ne kadar, kaç TL? İşte MasterChef şampiyonluk ödülü 2021!

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye finali canlı yayın ile 20:00'da TV8'de ekrana gelecek.

MasterChef ödülü ne? MasterChef ödülü ne kadar, kaç TL? İşte MasterChef şampiyonluk ödülü 2021!

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Masterchef büyük ödül henüz belli olmadı. 2022 MasterChef Türkiye büyük finalde Hasan ve Eren arasında şampiyonluğu kazanan isim lüks hediyelerle ödüllendirilecek.

GEÇTİĞİMİZ SEZONLARDA ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEYDİ?

2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye birincisine şampiyonluk kupasının yanında lüks bir otomobil verilmişti. MasterChef 3. sezonda birinciye 500 bin TL ödül taktim edilmişti.

MasterChef ödülü ne? MasterChef ödülü ne kadar, kaç TL? İşte MasterChef şampiyonluk ödülü 2021!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yemekler için verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi. Hasan ise 20 puanla ikinci oyuna geçmiş oldu. Yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık yaptı ve Eren yine birinciliğini sürdürdü.

Son tabak olan tatlı ile birlikte Eren 65, Hasan ise 59 puan aldı. Bu puanlar ile birlikte finalin ilk turunda kazanan isim Eren oldu.

Sezonun şampiyonu ise 14 Ocak Cuma günü yapılacak yemeklerle canlı yayında belli olacak. Cuma günü ise yarışmacılar, Türk mutfağı yaratıcı menü kapsamında üç yemek yapacak.

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