MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN? 2026 MasterChef Türkiye sezonu başlıyor!

MASTERCHEF 2026 JÜRİ KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Yeni sezon öncesi izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de jüri koltuğunda bir değişiklik olup olmayacağıydı. Yayınlanan ilk tanıtım videosu bu soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırdı. MasterChef Türkiye 2026 sezonunda da mutfağın patronları değişmedi. Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, sert ama öğretici tarzlarıyla bu sezon da jüri koltuğundaki yerlerini koruyor.