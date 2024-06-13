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MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yarışmacılar belli oldu! İşte, Masterchef yeni sezon tarihi 2024!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
15:18
MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yarışmacılar belli oldu! İşte, Masterchef yeni sezon tarihi 2024!
MAsterchef yeni sezon, Survivor All Star'ın final yapmasının ardından gündemde! Yeni sezonundan tanıtım fragmanıyla yarışmacılarını duyuran programda birbirinden renkli isimler kıyasıya yarışıyor. Jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı Masterchef yeni sezon tarihi belli oldu! Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?