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Haberler Yaşam MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yarışmacılar belli oldu! İşte, Masterchef yeni sezon tarihi 2024!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 15:18

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yarışmacılar belli oldu! İşte, Masterchef yeni sezon tarihi 2024!

MAsterchef yeni sezon, Survivor All Star'ın final yapmasının ardından gündemde! Yeni sezonundan tanıtım fragmanıyla yarışmacılarını duyuran programda birbirinden renkli isimler kıyasıya yarışıyor. Jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı Masterchef yeni sezon tarihi belli oldu! Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yarışmacılar belli oldu! İşte, Masterchef yeni sezon tarihi 2024!

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla başlıyor. Sevilen yarışmanın fragmanı yayınlandı. Ünlü şeflerin tadım yaparak yarışmacıları oyladığı programda Türkiye'nin her yerinden yarışmacılar katılıyor. Ünlü şeflerin tadımlarıyla yeni yarışmacılar serüvene başlayacak. Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman, yarışmacılar kim?

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yarışmacılar belli oldu! İşte, Masterchef yeni sezon tarihi 2024!

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ SEZONUYLA TV8'DE!

Masterchef yeni sezon fragmanı yayımlandı!

MasterChef Türkiye 2024 yeni sezon tarihi belli oldu;

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MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yarışmacılar belli oldu! İşte, Masterchef yeni sezon tarihi 2024!

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye 2024 heyecanı 14 Haziran'da TV8'de başlıyor. Yarışma cuma günü 20.00'da ekranlara gelecek.

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yarışmacılar belli oldu! İşte, Masterchef yeni sezon tarihi 2024!

MASTERCHEF YENİ SEZON JÜRİLERİ KİMLER?

MasterChef 2024 jüri koltuğunda bu sene de Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu oturmaya devam edecek.

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yarışmacılar belli oldu! İşte, Masterchef yeni sezon tarihi 2024!

MASTERCHEF 2023 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon güçlü yarışmacılarla bir All Star sezonu gerçekleşmişti. Heyecan dozunun yükseldiği final bölümünün sonunda kazanan isim Esra olmuştu.

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