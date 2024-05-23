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MASTERCHEF YENİ SEZON TARİHİ 2024: MasterChef yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayına başlayacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
16:46
MASTERCHEF YENİ SEZON TARİHİ 2024: MasterChef yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayına başlayacak?
TV8'in uzun soluklu yemek yarışması Masterchef 2024 sezonu için geri sayım başladı. Her yıl Survivor'ın bitmesiyle yeni sezona başlayan yarışmanın bu seneki tarihleri merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri tarafından "Masterchef ne zaman başlayacak?" araştırması yapılmaya başladı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri kadrosunda yer aldığı Masterchef 2024 yayın tarihi sorgulanıyor. Peki, MasterChef 2024 ne zaman başlayacak?