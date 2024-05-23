MASTERCHEF YENİ SEZON TARİHİ 2024: MasterChef yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayına başlayacak?

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yemek yarışması Masterchef yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her yıl yaz aylarında ön elemelerle başlayan yarışmanın bu seneki yayın tarihi ve konsepti bekleniyor. Peki Masterchef yeni sezon ne zaman, Acun Ilıcalı açıkladı mı?