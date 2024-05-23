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Haberler Yaşam MASTERCHEF YENİ SEZON TARİHİ 2024: MasterChef yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayına başlayacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 16:46

MASTERCHEF YENİ SEZON TARİHİ 2024: MasterChef yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayına başlayacak?

TV8'in uzun soluklu yemek yarışması Masterchef 2024 sezonu için geri sayım başladı. Her yıl Survivor'ın bitmesiyle yeni sezona başlayan yarışmanın bu seneki tarihleri merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri tarafından "Masterchef ne zaman başlayacak?" araştırması yapılmaya başladı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri kadrosunda yer aldığı Masterchef 2024 yayın tarihi sorgulanıyor. Peki, MasterChef 2024 ne zaman başlayacak?

MASTERCHEF YENİ SEZON TARİHİ 2024: MasterChef yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayına başlayacak?

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yemek yarışması Masterchef yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her yıl yaz aylarında ön elemelerle başlayan yarışmanın bu seneki yayın tarihi ve konsepti bekleniyor. Peki Masterchef yeni sezon ne zaman, Acun Ilıcalı açıkladı mı?

MASTERCHEF YENİ SEZON TARİHİ 2024: MasterChef yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayına başlayacak?

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Geçtiğimiz sezon güçlü yarışmacılarla bir All Star sezonu gerçekleşmişti. Heyecan dozunun yükseldiği final bölümünün sonunda kazanan ismi Mehmet Yalçınkaya açıkladı. Yalçınkaya şampiyonu; "2024'ün All Star'ı Esra" sözüyle duyurdu."

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MASTERCHEF YENİ SEZON TARİHİ 2024: MasterChef yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayına başlayacak?

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon Haziran ayında başlamıştı.
Öte yandan yayıncı kanaldan da yeni sezona dair bir açıklama gelmedi.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

MASTERCHEF YENİ SEZON TARİHİ 2024: MasterChef yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayına başlayacak?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor final tarihi henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl 13 Haziran günü Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşti. Yine aynı tarihlerde final gecesinin düzenlenmesi bekleniyor.

MASTERCHEF YENİ SEZON TARİHİ 2024: MasterChef yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayına başlayacak?
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