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İLK 4'ÜN 2. İSMİ! MASTERCHEF KİM KAZANDI? Yarı finale adım adım... TV8 ile 28 Aralık Masterchef'te 2. finalist kim oldu?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
23:31
İLK 4'ÜN 2. İSMİ! MASTERCHEF KİM KAZANDI? Yarı finale adım adım... TV8 ile 28 Aralık Masterchef'te 2. finalist kim oldu?
Beyaz şef ceketini giyen Semih, Eda, Beyza, Onur ve Kerem şampiyonluk mücadelesine başladı. İlk 4'e kalan ilk isim Semih olurken kalanlar ikinci yarı finalist olmak için tezgah başında. Masterchef kim kazandı 28 Aralık 2024 tarihli yeni bölümle sorgulanıyor. Bu kez oyun Türkiye'nin bölgeleri üzerine. Peki; TV8 ile MasterChef'te 2. finalist kim oldu, yukarıya kim çıktı?