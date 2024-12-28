İLK 4’ÜN 2. İSMİ! MASTERCHEF KİM KAZANDI? Yarı finale adım adım... TV8 ile 28 Aralık Masterchef’te 2. finalist kim oldu?

MasterChef kim kazandı, ilk 4' kim kaldı gibi sorular yarışma takipçilerinin gündeminde. Mehmet, Somer ve Danilo Şef her güne özel belirledikleri konseptler ile ilk dört koltuğunu işaret etmeye devam ediyor. Kupayla karşı kaşıya yarışan yarışmacılar için hedef şampiyonluk! İşte, 28 Aralık Masterchef 2. finalist hakkında merak edilenler...