Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İLK 4'ÜN 2. İSMİ! MASTERCHEF KİM KAZANDI? Yarı finale adım adım... TV8 ile 28 Aralık Masterchef'te 2. finalist kim oldu?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 23:31

İLK 4'ÜN 2. İSMİ! MASTERCHEF KİM KAZANDI? Yarı finale adım adım... TV8 ile 28 Aralık Masterchef'te 2. finalist kim oldu?

Beyaz şef ceketini giyen Semih, Eda, Beyza, Onur ve Kerem şampiyonluk mücadelesine başladı. İlk 4'e kalan ilk isim Semih olurken kalanlar ikinci yarı finalist olmak için tezgah başında. Masterchef kim kazandı 28 Aralık 2024 tarihli yeni bölümle sorgulanıyor. Bu kez oyun Türkiye'nin bölgeleri üzerine. Peki; TV8 ile MasterChef'te 2. finalist kim oldu, yukarıya kim çıktı?

İLK 4’ÜN 2. İSMİ! MASTERCHEF KİM KAZANDI? Yarı finale adım adım... TV8 ile 28 Aralık Masterchef’te 2. finalist kim oldu?

MasterChef kim kazandı, ilk 4' kim kaldı gibi sorular yarışma takipçilerinin gündeminde. Mehmet, Somer ve Danilo Şef her güne özel belirledikleri konseptler ile ilk dört koltuğunu işaret etmeye devam ediyor. Kupayla karşı kaşıya yarışan yarışmacılar için hedef şampiyonluk! İşte, 28 Aralık Masterchef 2. finalist hakkında merak edilenler...

İLK 4’ÜN 2. İSMİ! MASTERCHEF KİM KAZANDI? Yarı finale adım adım... TV8 ile 28 Aralık Masterchef’te 2. finalist kim oldu?

MASTERCHEF'TE İLK 4'E KALAN İSİMLER BELİRLENİYOR!

Kupanın stüdyoda yerini aldığı sezonda şef ceketleri ilk 5 yarışmacıya dağıtıldı. Beyza, Eda, Kerem, Onur ve Semih beyaz ceketini giyerken ilk 6'da yarışan Erim yarışmaya veda etti.

Sırada yarı final var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İLK 4’ÜN 2. İSMİ! MASTERCHEF KİM KAZANDI? Yarı finale adım adım... TV8 ile 28 Aralık Masterchef’te 2. finalist kim oldu?

Yarı final yarışında ilk 4'e kalan ilk isim Semih oldu. Tezgah başında Beyza, Eda, Kerem ve Onur var.

Renk konsepti ardından yeni yarış bölgeler üzerine.

İLK 4’ÜN 2. İSMİ! MASTERCHEF KİM KAZANDI? Yarı finale adım adım... TV8 ile 28 Aralık Masterchef’te 2. finalist kim oldu?

Türkiye'nin bölgelerini sembolize eden başlangıç, ana yemek, tatlı tabaklarına imza atacak yarışmacılar puan sistemiyle yarışacak.

İLK 4’ÜN 2. İSMİ! MASTERCHEF KİM KAZANDI? Yarı finale adım adım... TV8 ile 28 Aralık Masterchef’te 2. finalist kim oldu?

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef 2. yarı finalist henüz belli olmadı. Yarış sürüyor.

SON DAKİKA