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Haberler Yaşam Masumlar Apartmanı 53.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüme Arda Türkmen sürprizi!
Giriş Tarihi: 28.12.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 15:36

Masumlar Apartmanı 53.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüme Arda Türkmen sürprizi!

TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen Masumlar Apartmanı 53.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölüme ünlü şef Arda Türkmen dahil oluyor. Dizinin yeni bölümünde; Safiye, Naci'nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci'yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci'nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertecektir. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Masumlar Apartmanı 53.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüme Arda Türkmen sürprizi!

Masumlar Apartmanı 53.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde; Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han'ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm özeti.

Masumlar Apartmanı 53.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüme Arda Türkmen sürprizi!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (53.BÖLÜM)

Safiye, Naci'nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci'yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci'nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir. Gülben'se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar.

Masumlar Apartmanı 53. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

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Masumlar Apartmanı 53.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüme Arda Türkmen sürprizi!

Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir. Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han'ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.

Masumlar Apartmanı 53.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüme Arda Türkmen sürprizi!
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Masumlar Apartmanı 53.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüme Arda Türkmen sürprizi!
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