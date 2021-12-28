Masumlar Apartmanı 53.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüme Arda Türkmen sürprizi!

TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen Masumlar Apartmanı 53.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölüme ünlü şef Arda Türkmen dahil oluyor. Dizinin yeni bölümünde; Safiye, Naci'nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci'yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci'nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertecektir. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve özeti.