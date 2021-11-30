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Haberler Yaşam Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski nişanlısı rolündeki Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 14:05

Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski nişanlısı rolündeki Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm izleyiciyle bu akşam buluşacak. Dizide Han'ın eski nişanlısı rolündeki Ceylan karakterini Aslıhan Gürbüz canlandırıyor. Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın İstanbul'a taşınmasıyla gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Yeni bölümde Han, kendince aldığı intikamın sahte mutluluğu içindedir. Etrafındakilere son derece neşeli davranır. Ceylan'ınsa pes etmeye hiç niyeti yoktur. O sırada evde yeni bir kriz baş gösterir. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski nişanlısı rolündeki Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? Masumlar Apartmanı’nda Han’ın eski nişanlısı rolündeki Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı Ceylan karakteri dizinin takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Yeni bölümde Han, kendince aldığı intikamın sahte mutluluğu içindedir. Etrafındakilere son derece neşeli davranır. Ceylan'ınsa pes etmeye hiç niyeti yoktur. O sırada evde yeni bir kriz baş gösterir. Dizi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt arıyor. İşte Masumlar Apartmanı Ceylan hakkında bilgi.

Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? Masumlar Apartmanı’nda Han’ın eski nişanlısı rolündeki Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, kendince aldığı intikamın sahte mutluluğu içindedir. Etrafındakilere son derece neşeli davranır. Ceylan'ınsa pes etmeye hiç niyeti yoktur. O sırada evde yeni bir kriz baş gösterir.

Safiye'nin korktuğu başına gelir ve Tomris'in hastalığını kaptığını fark eder. Kendini karantinaya alırken evdekileri de kendinden uzaklaştırmak için dışarı gönderir. Ancak Hikmet durumu fırsata çevirir ve Safiye'ye bakmaları için bir araya getirmek istediği iki kişiyi eve çağırır. Naci, Safiye'nin yanında olmak ister ve onun tüm itirazlarına rağmen eve gelir.

Gülben, Esat'ın bir arkadaşıyla tanışacağı için çok heyecanlıdır. Fakat buluşmaya babasıyla birlikte gitmek zorunda kalınca işler sarpa sarar ve Hikmet hem Gülben'i hem Esat'ı çok zor durumda bırakacak bir şey yapar.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Meral Okay'ın senaryosunu yazdığı Bir Bulut Olsam dizisi ile adım atan Aslıhan Gürbüz sonrasında Yahşi Cazibe, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Ufak Tefek Cinayetler adlı dizilerde rol aldı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan Ongun karakterine hayat verecek.

16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ayhan adında bir kardeşi vardır.

5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"'ı canlandırdı.

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Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? Masumlar Apartmanı’nda Han’ın eski nişanlısı rolündeki Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?

ASLIHAN GÜRBÜZ FİLM VE DİZİLERİ

2004-2007 Büyük Buluşma (Seda) Yardımcı Karakter

2008 Gonca Karanfil (Gonca) Başrol oyuncusu

2009 Bir Bulut Olsam (Asiye Bulut) Yardımcı karakter

2010-2012 Yahşi Cazibe (Cazibe Abbasova) Başrol

2013 İşler Güçler Konuk oyuncu

2014 Zeytin Tepesi (Deniz Gökçener) Başrol

2015-2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem (Halime Sultan) Yardımcı karakter

2017 Bodrum Masalı (Maya) Yardımcı karakter

2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler (Merve Aksak) Başrol

2020-2021 Kırmızı Oda (Kumru) Konuk oyuncu

2021- Masumlar Apartmanı (Ceylan Ongun) Başrol

SİNEMA FİLMLERİ

2009 Kanal- İ- zasyo (Nazlı) Yardımcı Karakter

2011 Labirent (Ayla) Yardımcı karakter

2016 Kor (Emine) Başrol oyuncusu

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