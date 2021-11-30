Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? Masumlar Apartmanı’nda Han’ın eski nişanlısı rolündeki Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, kendince aldığı intikamın sahte mutluluğu içindedir. Etrafındakilere son derece neşeli davranır. Ceylan'ınsa pes etmeye hiç niyeti yoktur. O sırada evde yeni bir kriz baş gösterir.

Safiye'nin korktuğu başına gelir ve Tomris'in hastalığını kaptığını fark eder. Kendini karantinaya alırken evdekileri de kendinden uzaklaştırmak için dışarı gönderir. Ancak Hikmet durumu fırsata çevirir ve Safiye'ye bakmaları için bir araya getirmek istediği iki kişiyi eve çağırır. Naci, Safiye'nin yanında olmak ister ve onun tüm itirazlarına rağmen eve gelir.

Gülben, Esat'ın bir arkadaşıyla tanışacağı için çok heyecanlıdır. Fakat buluşmaya babasıyla birlikte gitmek zorunda kalınca işler sarpa sarar ve Hikmet hem Gülben'i hem Esat'ı çok zor durumda bırakacak bir şey yapar.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Meral Okay'ın senaryosunu yazdığı Bir Bulut Olsam dizisi ile adım atan Aslıhan Gürbüz sonrasında Yahşi Cazibe, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Ufak Tefek Cinayetler adlı dizilerde rol aldı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan Ongun karakterine hayat verecek.

16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ayhan adında bir kardeşi vardır.

5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"'ı canlandırdı.