Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Mayıs enflasyon beklenti anketi yayınlandı!

Ekonomi sahasında gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yaptığı son değerlendirmede, enflasyonun 2025'te yüzde 24, 2026'da yüzde 12 ve 2027'de ise yüzde 8 seviyelerine gerilemesinin öngörüldüğünü dile getirdi. TCMB ayrıca en güncel piyasa beklenti anketini de kamuoyuna sundu. Peki, TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranını hangi tarihte açıklayacak? İşte enflasyonla ilgili son gelişmeler...