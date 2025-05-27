Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Mayıs enflasyon beklenti anketi yayınlandı!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 09:08

Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Mayıs enflasyon beklenti anketi yayınlandı!

Piyasalarda gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı yeni enflasyon verilerine çevrildi. Ekonomi çevrelerinin merakla beklediği bu veriler, piyasaların yönünü tayin etmede kritik bir rol oynayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise son Enflasyon Raporu'nda beklentilerini koruyarak, 2025 yılı için enflasyon tahmin aralığını yüzde 19-29 olarak sabit bıraktı. Yeni veriler öncesinde piyasaların gündeminde öne çıkan başlıklar ise dikkatle izleniyor. Peki, 2025 Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Mayıs enflasyon beklenti anketi yayınlandı!

Ekonomi sahasında gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yaptığı son değerlendirmede, enflasyonun 2025'te yüzde 24, 2026'da yüzde 12 ve 2027'de ise yüzde 8 seviyelerine gerilemesinin öngörüldüğünü dile getirdi. TCMB ayrıca en güncel piyasa beklenti anketini de kamuoyuna sundu. Peki, TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranını hangi tarihte açıklayacak? İşte enflasyonla ilgili son gelişmeler...

Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Mayıs enflasyon beklenti anketi yayınlandı!

2025 MAYIS ENFLASYON VERİLERİ EN ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri 3 Haziran Salı günü 10:00'da açıklanacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Mayıs enflasyon beklenti anketi yayınlandı!

TCMB ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon beklentilerine ilişkin en güncel anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ankete katılanların 2025 yıl sonu için tüketici enflasyonu (TÜFE) tahmini, bir önceki ankette yüzde 29,98 seviyesindeyken, bu dönemde yüzde 30,35'e yükseldi. Gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi ise önceki dönemdeki yüzde 25,56'dan yüzde 25,06'ya geriledi. Öte yandan, 24 ay sonrasına dair TÜFE tahmini yüzde 17,69'dan hafif bir artışla yüzde 17,77'ye çıktı.

Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Mayıs enflasyon beklenti anketi yayınlandı!

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,58 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,65 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 31,59 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,67'sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,67'sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,33'ünün beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Mayıs enflasyon beklenti anketi yayınlandı!

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Mayıs ayı anket sonuçlarına göre, katılımcıların 24 ay sonrasına yönelik TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) tahminleri olasılık bazında değerlendirildiğinde, enflasyonun yüzde 13,00 – 15,99 aralığında gerçekleşme ihtimali yüzde 15,82 olarak öne çıkmaktadır. Aynı şekilde, yüzde 16,00 – 18,99 aralığında olasılık yüzde 32,45, yüzde 19,00 – 21,99 aralığında ise yüzde 28,90 olarak tahmin edilmiştir.

Nokta tahminlere dayalı değerlendirmede ise katılımcıların yüzde 14,81'inin enflasyon beklentisi yüzde 13,00 – 15,99 aralığında yer alırken, yüzde 29,63'ü enflasyonun yüzde 16,00 – 18,99 seviyelerinde olacağını öngörmektedir. Katılımcıların en büyük kısmı olan yüzde 37,04'ü ise enflasyonun yüzde 19,00 – 21,99 aralığında gerçekleşeceğini tahmin etmektedir.