Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Mayıs enflasyon beklenti anketi yayınlandı!

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,58 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,65 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 31,59 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,67'sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,67'sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,33'ünün beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.