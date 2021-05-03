Mayıs ayı kira artış oranı 2021 ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte kira artış oranı merak ediliyor. Her ayın belli tarihlerinden açıklanan rakamlarla birlikte ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren zam oranı belli oluyor. Kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı da belli olurken kira artış oranı ne kadar oldu, kira artış hesaplaması nasıl yapılır sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Mayıs 2021 Kira artışı oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Kira artış hesaplama işlemi nasıl yapılır?