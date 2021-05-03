Mayıs ayı kira artış oranı 2021 ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

MAYIS 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri an itibariyle yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE kira artış oranı belli oldu. Mayıs 2021 kira artış oranı, kira oranları hesaplamasına dair detaylar şöyle;

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 13,70 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 13,70 oranında zam yapabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI 2021 HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Mayıs 2021 Kira Artış Oranı: % 13,70

Mayıs Ayı Kira Zammı Tutarı: 137 TL

Mayıs Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.137 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının mayıs ayında ödeyeceği kira zammı 137 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.137 TL lira olarak gerçekleşmektedir.