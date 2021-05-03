Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mayıs ayı kira artış oranı 2021 ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira artış hesaplaması nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 13:13

Mayıs ayı 2021 ne kadar? TÜİK nasıl yapılır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte merak ediliyor. Her ayın belli tarihlerinden açıklanan rakamlarla birlikte ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren zam oranı belli oluyor. Kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı da belli olurken oldu, nasıl yapılır sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. ne kadar oldu? 2021 Kira artış hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Mayıs ayı kira artış oranı 2021 ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte merak ediliyor. Her ayın belli tarihlerinden açıklanan rakamlarla birlikte ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren zam oranı belli oluyor. Kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı da belli olurken oldu, nasıl yapılır sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. ne kadar oldu? 2021 Kira artış hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Mayıs ayı kira artış oranı 2021 ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

MAYIS 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

ile ilgili son dakika gelişmeleri an itibariyle yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte kira artış oranı belli oldu. Mayıs 2021 kira artış oranı, kira oranları hesaplamasına dair detaylar şöyle;

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 13,70 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 13,70 oranında zam yapabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI 2021 HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Mayıs 2021 Kira Artış Oranı: % 13,70

Mayıs Ayı Kira Zammı Tutarı: 137 TL

Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.137 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının mayıs ayında ödeyeceği kira zammı 137 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.137 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mayıs ayı kira artış oranı 2021 ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

MAYIS KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI

Kiralara en fazla yüzde 13,70 zam yapılabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 13,70 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 13,70 oranında zam yapabilecek.

Yasal , kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan itiraz etme hakkı bulunuyor.

EV KİRA ARTIŞ ORANI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Yasal düzenlemelerle resmiyete bağlanan kira artış oranı hesaplaması enflasyon rakamları baz alınarak belirlenir. Hesaplama Nisan ayında uygulayacaklar ve tüm zamanlar için bir önceki ay için açıklanan enflasyon rakamlarında TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır. Mart ayında TÜFGE on iki aylık ortalamada üstte belirttiğimiz üzere yüzde 12.81 olarak hesaplanmıştır.

Mayıs ayı kira artış oranı 2021 ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Mayıs ayı kira artış oranı 2021 ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira artış hesaplaması nasıl yapılır?
SON DAKİKA