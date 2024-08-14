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Giriş Tarihi: 14.08.2024 23:45 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 23:45

Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler, Türkiye görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son günlerde Afrika vaka sayısında ciddi artış olan Maymun Çiçeği hastalığı için tüm dünyada acil durum ilan ettiğini duyurdu. Endişeleri beraberinde getiren maymun çiçeği virüsünün belirtileri merak ediliyor. Peki; Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır? İşte bu hastalığın belirtileri...

Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler, Türkiye görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır?

Dünyanın pek çok ülkesinde görülen ve endişeleri beraberinde getiren maymun çiçeği virüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü küresel çapta acil durum ilan etti. Maymun çiçeği virüsü insandan insana veya bazen hayvanlardan insanlara bulaşmaktadır. Peki, Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler, hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler, Türkiye görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?
Maymun çiçeği virüsü, daha çok orta ve batı Afrika'da rastlanılan, Ortopoksvirüs cinsine ait olup, insanlara genellikle enfekte bir kişi veya hayvanın cilt lezyonları ya da vücut sıvılarıyla doğrudan teması sonucu bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ateş, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, kas ağrısı ve yorgunluk maymun çiçeği virüsünün neden olduğu belirtilerdir. Bir diğer tipik belirtisi olan döküntüler genellikle yüz, eller, ayaklar ve ağızda ortaya çıkıp, bir süre sonra içi sıvı dolu lezyonlara dönüşür.

Mpox virüsü, artık görülmeyen çiçek hastalığına neden olan variola virüsü ile aynı virüs ailesinin bir parçası olsa da, etkileri daha hafiftir ve nadiren ölümcüldür. "Maymun çiçeği hastalığı" olarak adlandırılsa da hastalığın kaynağı bilinmemektedir ancak daha çok görüldüğü bölge olan Afrika kemirgenleri ve insan olmayan primatların (maymunlar gibi) virüsü barındırdığı ve insanlara bulaştırabildiği bilinmektedir.

İlk insan vakası vakası 1970 yılında kayıtlara geçse de, Dünya bu virüsün adını 2022 salgını ile birlikte duymuştur. Genellikle 2-4 hafta süren belirtileri olan ve kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Yaygın belirtileri arasında ateş, kaşıntılı deri döküntüsü, lenf düğümlerinde şişme ve halsizlik olan maymun çiçeği vürüsü, hastalığın şiddetine göre ağır vakalar ortaya çıkarabilir.

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Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler, Türkiye görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Maymun çiçeği virüsü insandan insana veya bazen hayvanlardan insanlara bulaşmaktadır. Hastalığın belirtileri arasında yer alan enfeksiyöz cilt, ağız, oluşan lezyonlar ile doğrudan temas ile de geçebilen maymun çiçeği virüsü şu şekilde bulaşır:

Yüz yüze konuşma esnasında nefes alıp verme
Ten teması (dokunma, öpüşme, cinsel ilişki)
Uzun süreli yakın temas ile birlikte solunum damlacıklarının yayılması
Yatak örtüleri gibi kontamine eşyalarla temas
Anneden bebeğe bulaşma, gebelik ve doğum sırasında ve sonrası yakın temaslada çocuğa bulaşabilir.

Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler, Türkiye görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Maymun çiçeği virüsü belirtileri, döküntü, ateş, boğaz ağrısı, lenf düğümlerinde şişme, baş ağrısı ve kas ağrılarıdır. Hastalığın neden olduğu döküntüler kaşıntılı olup, genellikle yüz bölgesinde başlar, avuç içi ve ayak tabanları da dahil olmak üzere vücuda yayılır.

Maymun çiçeği virüsünün neden olduğu belirtiler şunları içerir:

Yüzde, ağız içinde ve el, ayak, göğüs, genital bölge veya anüste sivilce veya kabarcıklara benzeyen döküntü.
Ateş
Lenf düğümlerinde şişme
Halsizlik
Kas ve sırt ağrısı
Baş ağrısı
Solunum yolları problemleri (öksürük, burun tıkanıklığı)
Üşüme ve titreme
Maymun çiçeği virüsünde görülen döküntü, ağrılı olabilen düz, kırmızı şişlikler olarak ortaya çıkabilir. Daha sonra oluşan bu şişlikler irinle dolan kabarcıklara dönüşür ve daha sonra bu kabarcıklar kabuklanır ve düşer. Tüm süreç iki ila dört hafta sürebilir. Bu süreç tamamlanana, yani döküntüler kabuklanıp düşene kadar virüsü bulaştırabilir durumda olursunuz.

Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler, Türkiye görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Suçiçeği, kızamık, bakteriyel deri enfeksiyonları, uyuz, uçuk, frengi gibi hastalıkların yarattığı belirtiler ile benzerlik gösterebilen semptomlar gösterdiği için maymun çiçeği virüsünü tespit etmek için test yapılması gerekir. Virüsün bulaşması sonrasında ortaya çıkan belirtilerden biri olan lezyon'dan alınan örnek doku PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) testine gönderilir ve hastalığın olup olmadığı bu şekilde tespit edilir. anal Eğer ciltte yara oluşmadı ise ve buradan örnek alınamadıysa, anal veya rektal sürüntü alınarak da test yapılabilir.

Bunun dışında bağışıklık sisteminizin antikor üretip, üretmediğini anlamak için için bir kan testi de istenebilir.

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