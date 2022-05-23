Haberler Yaşam Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de var mı? Monkeypox yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Giriş Tarihi: 23.05.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 12:03

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? sorusu Dünya basınından sıra sıra gelen haberlerin ardından her gün sorulmaya başladı. Bir çeşit ateşli hastalığa yol açan ve salgın olarak yayılan virüs hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır? Sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirme yapıldı. Henüz Covid-19 pandemisi atlatılmamışken yavaş yavaş tüm dünyayı etkisi altına alan maymun çiçeği virüsü nedir? İşte maymun çiçeği hastalığı hakkında tüm merak edilenler…