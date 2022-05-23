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Giriş Tarihi: 23.05.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 12:03

Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de var mı? Monkeypox yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? sorusu Dünya basınından sıra sıra gelen haberlerin ardından her gün sorulmaya başladı. Bir çeşit ateşli hastalığa yol açan ve salgın olarak yayılan virüs hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır? Sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirme yapıldı. Henüz Covid-19 pandemisi atlatılmamışken yavaş yavaş tüm dünyayı etkisi altına alan maymun çiçeği virüsü nedir? İşte maymun çiçeği hastalığı hakkında tüm merak edilenler…

Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de var mı? Monkeypox yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?

İki yıldır dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi ardından Maymun çiçeği alarmı yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından duyurulan İngiltere, Portekiz ve İspanya ardından ABD'de de görülen vakalar ardından Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır? Soruları yanıt aramaya başladı. Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? sorusu için gözler Bakan Fahrettin Koca'ya dönerken yaşanan panik artmaya başladı. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir? İşte detaylar…

Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de var mı? Monkeypox yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun Çiçeği hastalığı ilk olarak Orta ve Batı Afrika'da tespit edildi. Viral bir zoonotik hastalık olan Maymun Çiçeği, 1958 yılında laboratuvar ortamında maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalığın tespit edilmesiyle literatürde yer aldı. Virüs ismini de buradan almaktadır.

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Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de var mı? Monkeypox yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak insanda 1970 yılında tespit edildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen virüsün iki farklı genetik grubu bulunuyor. Buna göre insanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.

Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de var mı? Monkeypox yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Hastalığın kuluçka süresi de denilen enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan süre genellikle 6-13 gün olarak belirlendi. Ancak 5-21 gün olarak da değişebiliyor.

Hastalığın belirtileri iki döneme ayrılabilir:

Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de var mı? Monkeypox yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?

- Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.

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