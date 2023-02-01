BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi ile 1 Şubat bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları indirim haberi ile gündemde. Araç sahipleri motorin fiyatı ve benzin litre fiyatı araştırmalarına başladı. Brent petrol sonrası pompa fiyatlarına yansıyan indirim son dakika sorgulanıyor. Bugün mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt arıyor. Akaryakıt indirim haberi benzin, mazot, motorin üzerinde sorgulanmaya başladı. Motorine indirim beklentisi gündemde. Peki, 1 Şubat Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…