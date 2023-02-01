Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi ile 1 Şubat bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 01.02.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 10:40

BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi ile 1 Şubat bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları indirim haberi ile gündemde. Araç sahipleri motorin fiyatı ve benzin litre fiyatı araştırmalarına başladı. Brent petrol sonrası pompa fiyatlarına yansıyan indirim son dakika sorgulanıyor. Bugün mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt arıyor. Akaryakıt indirim haberi benzin, mazot, motorin üzerinde sorgulanmaya başladı. Motorine indirim beklentisi gündemde. Peki, 1 Şubat Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi ile 1 Şubat bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı üzerinde sorgulanan akaryakıt indirim haberi araştırılmaya başladı. Pompa fiyatları üzerinden etkisini gösteren brent petroldeki düşüş gündemdeki yerini aldı. Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte hareketli bir zeminde ilerlemeye başlayan petrol piyasası bugün de araç sahiplerinin takibinde. Peki, 1 Şubat bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, benzin ve mazot fiyatı son dakika

BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi ile 1 Şubat bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorin fiyatları için 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.

Buna göre İstanbul'da mazot fiyatının 22 TL seviyesine inmesi bekleniyor.

İşte, güncel fiyatlar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi ile 1 Şubat bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI 1 ŞUBAT 2023

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Benzin: 21.14 TL

Mazot: 23.45 TL

BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi ile 1 Şubat bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

ANKARA BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 21.37 TL

Mazot: 23.72 TL

BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi ile 1 Şubat bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 21.27 TL

Mazot: 23.76 TL

SON DAKİKA