MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Mart ayı mazot ve gübre yardımı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

TEMEL DESTEK ÖDEMELERİ EN KADAR, KAÇ TL?

2025 yılına ait temel destek ödemeleri şu şekilde belirlenmiştir:

Destek katsayısı, 2025 yılında dekara 244 TL olarak belirlenmiştir. Bu destekle, tüm ürünler için mazot maliyetinin %50'si ve gübre maliyetinin %25'i karşılanacaktır.

İkinci kategoride yer alan arpa ve buğday üreticilerine dekara 317,2 TL, üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye ve çay üreticilerine ise dekara 366 TL temel destek ödemesi yapılacaktır. Dördüncü kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreticilerine ise dekara 549 TL destek sağlanacaktır.

Arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), kuru fasulye, mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, kuru soğan, soya ve yem bitkileri, planlı üretim kapsamında desteklenecek ürünler listesine dahil edilmiştir. Bu ürünleri üreten çiftçilere, mazot maliyetinin %100'ü ve gübre maliyetinin %50'si kadar ilave destek ödemesi yapılacaktır.

Süt havzası olarak belirlenen illerde (Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş, Tokat, Tunceli) yem bitkisi üreten çiftçilere, destek katsayısının %50'si kadar ek bir planlı üretim desteği sağlanacaktır.

Yer altı suyu kısıtlaması bulunan bölgelerde, planlı üretim yapan çiftçilerin mazot ve gübre maliyetlerinin tamamı karşılanacaktır.

Sertifikalı tohum kullanımı, sertifikalı/standart fidan kullanımı, organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve katı organik-organomineral gübre kullanımı gibi destekler devam edecektir. Ayrıca, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği çerçevesinde, 2025 yılı itibarıyla örtü altı paket desteği dekara 2.550 TL'den %50 artışla 3.825 TL'ye, açık alan paket desteği ise dekara 870 TL'den 1.305 TL'ye çıkarılacaktır.

Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira desteği, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin %75'i oranında ödenecektir. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine katılım primi desteği, bu sisteme dahil olan işletmelere %50 artırılarak 1.500 TL'ye çıkarılmıştır. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ise %104 oranında artarak 294 bin TL'ye ulaşacaktır.