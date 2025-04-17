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Haberler Yaşam MEB 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak, nasıl olacak? MEB duyurdu! Ortak sınav kılavuzu yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:04 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 06:04

MEB 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak, nasıl olacak? MEB duyurdu! Ortak sınav kılavuzu yayınlandı mı?

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk dönem sınavlarının ardından gözler ikinci dönem sınav takvimine çevrildi. MEB tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınav takvimi netleşirken gözler ortak sınav kılavuzuna çevrildi. Peki, Ortak sınav kılavuzu yayınlandı mı? MEB 6, 7, 10. sınıf sınav tarihleri ne zaman? İşte, detaylar..

MEB 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak, nasıl olacak? MEB duyurdu! Ortak sınav kılavuzu yayınlandı mı?

MEB 2. dönem 2. ortak sınavlar için geri sayım başladı. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştirliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek. Peki, MEB 2. dönem 2. sınavlar ne zaman? Ortak sınav kılavuzu yayınlandı mı? İşte, detaylar...

MEB 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak, nasıl olacak? MEB duyurdu! Ortak sınav kılavuzu yayınlandı mı?

MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

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MEB 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak, nasıl olacak? MEB duyurdu! Ortak sınav kılavuzu yayınlandı mı?

ORTAK SINAV KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2. dönem 2. sınavlara ilişkin olarak ortak sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı.

Kılavuzun birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

MEB 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak, nasıl olacak? MEB duyurdu! Ortak sınav kılavuzu yayınlandı mı?
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MEB 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak, nasıl olacak? MEB duyurdu! Ortak sınav kılavuzu yayınlandı mı?