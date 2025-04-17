MEB 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak, nasıl olacak? MEB duyurdu! Ortak sınav kılavuzu yayınlandı mı?

MEB 2. dönem 2. ortak sınavlar için geri sayım başladı. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştirliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek. Peki, MEB 2. dönem 2. sınavlar ne zaman? Ortak sınav kılavuzu yayınlandı mı? İşte, detaylar...