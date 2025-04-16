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MEB2. dönem 2. sınavlar ne zaman yapılacak? MEB duyurdu! 2. dönem ortak sınav kılavuzu yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
16:49
MEB2. dönem 2. sınavlar ne zaman yapılacak? MEB duyurdu! 2. dönem ortak sınav kılavuzu yayınlandı mı?
MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk dönem sınavlarının ardından gözler ikinci dönem sınav takvimine çevrildi. MEB tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınav takvimi netleşirken gözler ortak sınav kılavuzuna çevrildi. Peki, Ortak sınav kılavuzu yayınlandı mı? MEB 6, 7, 10. sınıf sınav tarihleri ne zaman? İşte, detaylar..