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LİSE SINAVI (LGS) TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 18.04.2025 06:00
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
06:01
LİSE SINAVI (LGS) TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
2025 LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce 8. sınıf öğrencisi ile velilerinin yakından takip ettiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS), bu yıl da merkezi sınavla öğrenci alan liselere girişin en kritik adımı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre başvuru süreci tamamlandı.Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS'ye kaç gün kaldı?