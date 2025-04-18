LİSE SINAVI (LGS) TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin lise yolculuğuna adım atacağı bu önemli sınav, Haziran ayında yapılacak. LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen 8. sınıf öğrencileri, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Peki; 2025 LGS sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte, LGS sınav günü