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Giriş Tarihi: 18.04.2025 06:00 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 06:01

LİSE SINAVI (LGS) TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

2025 LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce 8. sınıf öğrencisi ile velilerinin yakından takip ettiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS), bu yıl da merkezi sınavla öğrenci alan liselere girişin en kritik adımı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre başvuru süreci tamamlandı.Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS'ye kaç gün kaldı?

LİSE SINAVI LGS TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin lise yolculuğuna adım atacağı bu önemli sınav, Haziran ayında yapılacak. LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen 8. sınıf öğrencileri, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Peki; 2025 LGS sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte, LGS sınav günü

LİSE SINAVI LGS TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS SINAVI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılının sonunda yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre, sınavla öğrenci alan liselere girişte geçerli olacak LGS sınavı, 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak.

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LİSE SINAVI LGS TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenecek merkezî sınav başvuruları, 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşti.

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LİSE SINAVI LGS TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?